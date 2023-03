Sigue la transmisión del evento WWE Wrestlemania 39, el más importante de todo el calendario de la empresa de lucha libre y que, como ocurre desde hace algunos años atrás, está dividido en dos días con destacadas luchas estelerares: John Cena vs. Austin Theory por el título de los Estados Unidos en el día 1 y Roman Reigns vs. Cody Rhodes por el título universal de la WWE en el día 2. Revisa aquí los canales de transmisión para que no te pierdas ni un solo detalle de este evento.

Canales de transmisión de Wrestlemania 39

Si quieres ver la transmisión de Wrestlemania 39 EN VIVO deberás ver los canales Fox Sports Premium (solo para México y Latinoamérica). En España podrás verlo únicamente vía WWE Network, mientras que en Estados Unidos es un evento de TV por paga.

Dónde ver Wrestlemania 39 vía live streaming

Las alternativas para ver Wrestlemania 39 vía live streaming son 3: WWE Network, Star Plus o Peacock TV. Recordemos que el primero en mención es el canal oficial de la empresa que tiene un costo de 9.99 dólares mensuales. Por su parte, Peacock TV es solo válido para los Estados Unidos y tiene un costo de 4.99 dólares al mes, mientras que Star Plus es para todo Latinoamérica y puedes revisar en tu moneda local cuál es el costo.

¿A qué hora inicia el Wrestlemania 39 día 1 y 2?

El evento de WWE, Wrestlemania 39, estará dividido en dos noches. Para ambos días es el mismo horario, que será desde las 17:00 horas (México) el kickoff o desde las 18:00 horas (México) el evento con la cartelera principal. En España, por su parte, la transmisión arrancará desde las 0:00 horas del domingo 2 de abril y la segunda noche en el mismo horario, pero del lunes 3 de abril.

Lo más destacado del primer día de este WWE Wrestlemania 39 que se realizará el sábado 1 de abril será el combate de John Cena vs. Austin Theory. En un principio, se esperaba que esta pelea sea la que arranque el show y se decía que podía ser la del Kickoff. La WWE tomó la decisión, contrario a lo que muchos pensaban, de colocarla como el evento estelar de la primera noche en California. El combate será por el título de los Estados Unidos y en las predicciones se espera que Austin Theory venza a Cena vía pinfall, con lo que el actor cerraría un importante ciclo de su carrera en el evento más importante de la WWE.