Mira la transmisión de Wrestlemania 39 EN VIVO que este sábado 1 de abril vivirá su primer día del evento. Ante cerca de 70 mil personas, la WWE organizará el magno evento que tendrá a la pelea de John Cena vs. Austin Theory por el título de los Estados Unidos como la principal de la jornada. La transmisión del kickoff empezará desde las 19:00 horas (ET) y el main event arrancará desde las 20:00 horas (ET) y podrás verlo vía Fox Sports Premium (México), Peacock TV (Estados Unidos) o Star Plus y WWE Network (Global). Sigue con nosotros el minuto a minuto del evento más importante de la WWE.

Wrestlemania 39 EN VIVO desde el SoFi Stadium de California | Video: Twitter