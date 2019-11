Durante el último tiempo, Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha tenido varios retadores, pero sin duda el más singular fue Jorge Masvidal. Es que luego de vencer a Nate Diaz y ganar el título ‘BMF’, el peleador de UFC le lanzó un reto para enfrentarse en un ring de boxeo; sin embargo, el mexicano lo descartó por completo.

En una reciente entrevista con el medio Little Giant Boxing, ‘Canelo’ habló sobre el reto de Masvidal. "Digo esto con todo respeto, yo no tengo nada que hacer en el deporte de él y pienso de la misma forma sobre si el quiere aventurarse en el mio. Mirando por el lado de los negocios, es atractivo, pero no es un desafío para mi. No es una prioridad”, declaró el azteca.

“Es solo dinero y nada más. Si a ellos les gusta el boxeo, hubieran practicado el deporte hace tiempo. Con todo respeto, me gusta lo que hacen en su deporte, son buenos, pero, en el boxeo, es una situación completamente diferente” sentenció.

Cabe señalar que ‘Canelo’ Álvarez cerró el año con un nuevo título en su poder, el cetro semipesado de la Organización Mundial de Boxeo. Esto tras noquear al ruso Sergey Kovalev a inicios de noviembre en Las Vegas.

