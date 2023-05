Saúl ‘Canelo’ Álvarez y John Ryder protagonizarán este sábado una de peleas más esperadas por los amantes del boxeo. Asimismo, este evento será muy especial para el pugilista tapatío, puesto que volverá a combatir en suelo mexicano tras 12 años. Si bien los seguidores del boxeador azteca esperan con muchas ansías el evento principales, las personas que se hagan presentes al estadio Akron podrán disfrutas previamente de otros grandes combates.

Por ejemplo, como pelea coestelar, tenemos el enfrentamiento entre Julio César Martínez y Ronal Batista. El mexicano buscará retener el título mundial mosca del CMB ante el panameño, quien llega con una racha de (15-2-0). Este será el regreso del ‘Rey’ a Guadalajara donde logró su último nocaut ante Joel Cordova.

Ojo, Batista es un boxeador de 26 años, el cual aún no ha podido ganar fuera de Panamá. Su único combate fuera de su país terminó con una derrota ante Mikhail Aloyan, en Rusia. Asimismo, el pugilista panameño no es favorito para esta pelea, puesto que no se encuentra entre los 15 rankeado por el CMB en peso musca.

Otro de los pugilistas que destaca en este evento es sin duda Gabriel Gollaz Valenzuela, que llega con una racha de (26-3-1). El súperligero se medirá ante el australiano Steve Park (16-2-0), por el título intercontinental súperligero de la AMB. Para esta pelea, las casas de apuestas muestran cuotas parejas, ya que son dos boxeadores con grandes capacidades para culminar el enfrentamiento con un nocaut.

Finalmente, en la categoría semipesado, tendremos la pelea entre Oleksandr Gvozdyk y Ricards Bolotniks. El ucraniano, de 36 años, consiguió la medalla olímpia en Londres 2012 y el título mundial CMB en 2018, antes de perder su corona contra Artur Beterbiev. En febrero, luego de tres años apartado de los cuadriláteros, pudo llevarse la victoria ante Bolotniks, excampeón europeo por la OMB. Por este motivo, esta revancha pinta como uno de los mejores combates de la noche.

Cartelera completa de la pelea de ‘Canelo’ Álvarez vs. John Ryder

Canelo Álvarez (México) vs. John Ryder (Inglaterra) - (Pelea por los títulos mundiales súpermediano CMB, AMB, FIB y OMB).

(México) vs. (Inglaterra) - (Pelea por los títulos mundiales súpermediano CMB, AMB, FIB y OMB). Julio César Martínez (México) vs. Ronal Batista (Panamá) - (Pelea por el título mundial mosca CMB).

(México) vs. (Panamá) - (Pelea por el título mundial mosca CMB). Gabriel Gollaz Valenzuela (México) vs. Steve Spark (Australia) - (Pelea por el título intercontinental súperligero AMB).

(México) vs. (Australia) - (Pelea por el título intercontinental súperligero AMB). Oleksandr Gvozdyk (Ucrania) vs. Ricards Bolotniks (Letonia) - (Pelea por el título semipesado).

¿Dónde ver la pelea entre Canelo vs. Ryder?

En México y Sudamérica, ESPN será el canal encargado de la transmisión EN VIVO de la pelea entre Saul ‘Canelo’ Álvarez y John ‘The Gorilla’ Ryder. En tanto, para Estados Unidos, DAZN será el encargado de llevar a cabo la difusión del combate. Ten en cuenta que en la plataforma web de Depor te traeremos todas las incidencias de esta pugna.