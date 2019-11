¡A tener cuidado con esa pegada! Rival de 'Canelo' Álvarez mató a un boxeador en el ring en 2011

Saúl 'Canelo' Álvarez peleará contra el ruso Sergey Kovalev por el título de peso semipesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Esto con la finalidad de ser el primer mexicano que se corona en cuatro divisiones distintas.

Si bien es todo un reto para 'Canelo' subir dos divisiones, con relación a su última pelea en peso medio, tendrá que tener extremo cuidado de su rival. Y es que en el pasado estuvo envuelto en un trágico suceso cuando mató a un boxeador en 2011.

Fue el 8 de diciembre de 2011. Sergey Kovalev enfrentó a Roman Simakov en Ekaterimburgo, a quien derrotó por la vía del nocaut. Sin embargo, el resultado quedó a un lado, pues su rival fue llevado a un hospital para su debida atención



Lamentablement, Simakov falleció cuatro días después por graves lesiones que sufrió. "El paciente fue llevado a emergencias en coma, estaba en condición tan grave que ni siquiera pudimos hacer una resonancia magnética, se realizó una craneotomía urgente, y se descubrió un gran hematoma a la derecha del cráneo", informó en su momento el hospital.

Tras enterarse de la muerte de su rival, Kovalev sufrió un trauma porque nunca se explicó por qué el árbitro no detuvo la pelea antes. Desde de este lamentable suceso, el ruso pelea en su honor. "Seré campeón para mí y para él, esto me ayudó y me puede ayudar aún a pelear", declaró el boxeador.

