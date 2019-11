Saúl 'Canelo' Álvarez tendrá un nuevo reto cuando suba dos divisiones (de peso medio a semicompleto) para enfrentar al ruso Sergey Kovalev, campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Un combate en el que el mexicano buscará ser monarca de cuatro divisiones distintas.



La pelea entre ' Canelo' Álvarez y Sergey Kovalev se desarrollará este sábado 2 de noviembre de noviembre desde las 9:00 p.m. (horario peruano). El evento se desarrollará en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.



El esperado combate será transmitido en América del Sur a través de la señal de SPACE. Mientras que el público mexicano podrá disfrutar de la contienda sintonizando TV Azteca (Canal 7.1) y Televisa Deportes (Canal 5.1). La transmisión global estará a cargo de la plataforma DAZN.



‘Canelo’ Álvarez viene de vencer a Daniel Jacobs y unificar los títulos de peso medio de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Por su parte, el ruso Sergey Kovalev llega de una victoria por nocaut técnico frente a su compatriota Anthony Yarde.



Ya ambos están en Las Vegas, en donde ya tuvieron una rueda de prensa y un careo previo. "Es algo nuevo, la pegada, el peso, pero entrenamos para eso", dijo 'Canelo' sobre su primera experiencia en los 79.3 kilos (175 libras).



"Estoy consciente del riesgo y el reto, pero estoy confiado en mis habilidades. (Esta pelea) Es muy importante para mí, para mi carrera, para la historia que quiero dejar, para mi familia y mi equipo, ser cuatro veces campeón en diferentes divisiones es una gran historia", sostuvo el mexicano.



‘Canelo’ Álvarez vs. Sergey Kovalev: horarios de la pelea



Perú 9:00 p.m.

Colombia 9:00 p.m.

Ecuador 9:00 p.m.

México 9:00 p.m.

Bolivia 10:00 p.m.

Venezuela 10:00 p.m.

Chile 10:00 p.m.

Uruguay 11:00 p.m.

Argentina 11:00 p.m.

España: 4:00 am (del domingo 3 de noviembre)

‘Canelo’ Álvarez vs. Sergey Kovalev: cartelera completa

•Canelo Alvarez vs. Sergey Kovalev

•Ryan Garcia vs. Romero Duno

•Seniesa Estrada vs. Marlen Esparza

•Blair Cobbs vs. Carlos Ortiz

•Evan Holyfield vs. Nick Winstead

•Bakhram Murtazaliev vs. Jorge Fortea

•Tristan Kalkreuth vs. Twon Smith

•Meiirim Nursultanov vs. Cristian Olivas

