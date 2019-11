¡YA ES HORA! Canelo vs. Kovalev EN VIVO pelean EN DIRECTO desde Las Vegas por la supremacía en el peso semipesado

Ya llegó el momento que todos los fánáticos del buen boxeo estaban esperando: Canelo vs. Kovalev EN VIVO ONLINE LIVE se ven las caras en Las Vegas en una lucha que ninguno de los dos quiere perder. El mexicano va en busca de un título en una categoría diferente, mientras que el ruso busca seguir haciendo historia en el peso semipesado.



Es Canelo, quizá, el mejor peleador en activo, pero tiene que demostrarlo ahora contra el ruso, cuya pegada es letal, su jab sobre todo es su mejor pegada. Canelo, favorito de las puestas, deberá tener mucho cuidado. La transmisión EN VIVO EN DIRECTO ONLINE LIVE y por STREAMING está a cargo de Space para toda Latinoamérica, DAZN para Estados Unidos y Televisa y TV Azteca para México, el país de Canelo.



El púgil mexicano sale a darle otra alegría a sus millones de seguidores en una contienda no apta para cardíacos.



Para ver boxeo en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Un duelo esperado por los seguidores del mexicano en su lucha por volver a ser campeón en un peso que no es el que él suele participar, tomando un riesgo al luchar con un boxeador que tiene 34 victorias en la mochila.



Algunos detalles antes de la pelea de Canelo vs- Kovalex

- Canelo ya se encuentra en el pabellón. Ha saludado a Ryan García al llegar. Se le ve tranquilo. Y de regalo, en su vestuario.



- Show de Blair Cobbs. Ha dicho que apunten su nombre y ha presentado el Canelo vs Kovalev. Un buen showman.



- La pelea entre Canelo Álvarez y Sergey Kovalev en Las Vegas tiene todos los focos encima.

Así fue la llegada de Canelo al MGM Grand Garden en Las Vegas (DAZN)

Canelo Álvarez vs. Kovalev: minuto a minuto

Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con las mejores incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Canelo Álvarez vs. Kovalev.

¿Y cómo se podrá ver esta pelea? Pues será transmitida EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE por Space, DAZN, Televisa Deportes y TV Azteca, desde las 9:00 pm (hora peruana). La pelea será por el título de la OMB. Sigue en Depor.com EN VIVO ONLINE GRATIS todas las incidencias de esta gran lucha que puede ser considerada como la mejor del año.

Así fue el careo entre 'Canelo' Álvarez y Sergey Kovalev por el título semipesado de la OMB. (DAZN)

Tras un careo que se calentó en la previa, Canelo buscará un título que converge más de un problemas para él: un especialista en el peso estará al frente, el ruso Sergey Kovalev, quien tuvo problemas con su peso (se excedió en 226 gramos del peso límite, 79.3 kilos), pero que luego de una hora, logró bajarlos. Ambos estarán cara a cara en lo que se espera sea una velada de puro box.

La pelea entre Álvarez y Kovalev se llevará a cabo este sábado 2 de noviembre desde las 9:00 p.m. (hora peruana y local). La transmisión para toda Latinoamérica estará a cargo de Space y DAZN. En México también se podrá ver por TV Azteca y Televisa Deportes.

Esta pelea de Saúl “Canelo” Álvarez es un riesgo que él no necesitaba tomar. No en la división de los pesos semipesados, y menos contra un pegador como el ruso Sergey Kovalev, que tiene 34 victorias en su haber.

Sin embargo, ha decidido enfrentarse al de Rusia y este sábado el campeón mediano mexicano subirá al cuadrilátero en busca del título en su cuarta división, esta vez en las 175 libras. Lo hará ante el ruso Kovalev, dueño de una potente pegada; sin embargo, hay gente que cree que su mejor momento ha pasado.

Saúl 'Canelo' Álvarez vs. Sergey Kovalev: horarios de la pelea

Perú 9:00 p.m.

Colombia 9:00 p.m.

Ecuador 9:00 p.m.

México 9:00 p.m.

Bolivia 10:00 p.m.

Venezuela 10:00 p.m.

Chile 10:00 p.m.

Uruguay 11:00 p.m.

Argentina 11:00 p.m.

España: 4:00 am (domingo 3 de noviembre)

Space EN VIVO | Canelo vs. Kovalev: sigue incidencias y resultados por round de la pelea por el título semipesado WBO.(Foto: DAZN) Space EN VIVO | Canelo vs. Kovalev: sigue incidencias y resultados por round de la pelea por el título semipesado WBO.(Foto: DAZN)

Y aunque el Canelo es el gran favorito, él mismo reconoce que no sabe cómo reaccionará si recibe un buen impacto de un semipesado con todas de la ley. Ese aspecto intrigante es lo que vende la pelea, pero que potencialmente la convierte en muy peligrosa para Álvarez. "No lo sabes hasta que te subes al ring" dijo Álvarez "Subir dos divisiones ya es un reto".

Se trata de un desafío que Álvarez se siente capaz de superar, quizás más fácil debido a que Kovalev tiene 36 años y la ha pasado mal en sus más recientes combates. El ruso llegó a mantener un reinado imperial en los semipesados, noqueado a casi a todos que se le pararon en frente en el entarimado, pero ahora busca la que podría ser su última gran bolsa.

Aunque Álvarez será el más pequeño en el ring, el mexicano tiene su velocidad de manos, su magnífico contragolpeo y la inconfundible confianza de un peleador que ha vivido muchos combates de magnitud al presentarse en el MGM Grand Garden.

"Entraré a la zona de confort del campeón, pero estamos preparados para esto", dijo Álvarez. "Tenemos la inteligencia y habilidad para vencer a Kovalev".



La pelea será la tercera de Álvarez dentro del contrato de 11 que firmó con el servicio de streaming DAZN, con el que cobrará la astronómica cifra de 365 millones de dólares en cinco años.

A sus 29 años de edad, el “ Canelo” está en todo su apogeo y es hoy por hoy la máxima atracción del boxeo, además de erigirse como el deportista más reconocido en México.

Álvarez ha perdido sólo una vez, la derrota ante Floyd Mayweather Jr. en 2013 que atribuyó a su falta de experiencia. Podrá presumir de haber reinado en cuatro divisiones distintas si vence a Kovalev. Su nombre siempre suena cuando se habla de los mejores boxeadores libra por libra, un gladiador con velocidad de manos y pegada, pero también dueño de mucha astucia boxística que ha acumulado en una carrera profesional que comenzó en México cuando apenas tenía 15 años.

La incógnita en torno a Kovalev es si sabrá asimilar los golpes de un peleador mucho más corpulento y que el ruso siente su pegada.

"Sabemos lo que trae y el reto que representa", dijo Álvarez. "Sé que tiene unos brazos muy largos, pega duro con el jab y sabe moverse. Pero me he preparado para esto. Es sin duda el rival más fuerte que he enfrentado y es un tremendo riesgo el que tomo, pero estoy listo”. La acción está asegurada.



Con información de AP

