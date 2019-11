Las superestrellas del WWE Friday Night SmackDown se quedaron en Arabia Saudita ya que no pudieron viajar, y es seguro que han visto como el renovado show azul ha sido invadido por los luchadores de NXT.

En la primera pelea de la noche, Bayley derrotó a Nikki Cross con ayuda de Sasha Banks. Sin embargo, Shayna Baszler, monarca del show amarillo, apareció y atacó a Bayley. La 'Jefa' no pudo ayudar a su amiga porque minutos antes había sido golpeada por Cross.



Eso no fue todo lo que hicieron los luchadores de NXT. Keith Lee y Matt Riddle también se hicieron presente y le dieron una paliza a Sami Zayn; mientras que Tomasso Ciampa acabó con The Miz con un pedigree.

Por su parte, Tegan Nox y Rhea Ripley vencieron a Mandy Rose y Sonya Deville. La dupla de SmackDown en un primer momento iba a luchar contra Carmella y Dana, pero estás últimas fueron atacadas por Bianca Belair.

Y en la estelar, Daniel Bryan trató de arrebatarle a Adam Cole el título de NXT, pero no tuvo éxito. Al final, Triple H subió al ring secundado por sus luchadores del programa amarillo y dijo que la guerra contra Raw y SmackDown recién ha comenzado. El camino para Survivor Series ya arrancó.

WWE

LA PREVIA

Tras el Crown Jewel en Arabia Saudi, la lucha libre de entretenimiento regresa a los Estados Unidos para el clásico SmackDown que presentará su capítulo 1054 y que estará cargado de emociones.

WWE SmackDown : horas y canales en el mundo



México 6:45 p.m. |

Perú 7:45 p.m. | Fox Sports

Ecuador 7:45 p.m. |

Colombia 7:45 p.m. |

Bolivia 8:45 p.m. |

Venezuela 8:45 p.m. |

Argentina 9:45 p.m. |

Brasil 9:45 p.m. |

Chile 9:45 p.m. |

Paraguay 9:45 p.m. |

Uruguay 9:45 p.m. |

España 1:45 a.m. sábado 2 de noviembre |

En esta edición, Bray Wyatt hará una aparición especial en Miz Tv. Luego de que el Firefly Fun House se convirtiera en cenizas. Las últimas semanas han sido intensas en el mundo de Bray Wyatt, pero la victoria en Crown Jewel ante el campeón universal Seth Rollins ha cambiado todo. The Miz ha ofrecido todo para darle otra mirada al mundo oscuro de Wyatt que desde este viernes entrará al Miz TV.

El 'Rey' King Corbin ha estado exigiendo respeto en los últimos días, pero Roman Reigns no cree en nadie luego de que fuese atacado en por Corbain en plena entrevista en los vestuarios de la WWE. ese incidente obligó llevó a que la compañía oficialice la pelea para este viernes.

El combate por equipos estará protagonizado por Bayley, quien formará equipo con Fire & Desire (Mandy Rose y Sonya Deville) para enfrentar a Nikki Cross, Carmella y Dana Brooke. Esta será una especie de revancha para Cross que venció a Mandy Rose en el último episodio de la marca azul ante la mirada de Sasha Banks.

The Revival, actual campeón de la WWE en parejas, integrado por Scott Dawson y Dash Wilder, defenderánm el título ante The New Day (Big E y Kofi Kingston), quienes vienen de caer en Crown Jewel. . A pesar de su derrota ante Dolph Ziggler y Robert Roode, The New Day tendrá una oportunidad titular esta semana.

