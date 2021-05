Con el ojo izquierdo casi cerrado terminó Billy Joe Saunders tras perder por KO ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez este sábado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, donde el mexicano se quedó con la unificación del título súper mediano.

Ambos púgiles sostenían una pelea igualada hasta que ‘Canelo’ castigó con dureza en el octavo asalto al británico y, de forma inesperada, su entrenador avisó de que ya no iba a regresar al cuadrilátero ante el júbilo de los aficionados. Luego pudo apreciarse que el británico acabó con el ojo muy herido.

“Sabía que la pelea iba a comenzar hacia el octavo asalto. Pero no fue tan difícil como lo esperaba, me doy cuenta de que mi preparación era buena y voy mejorando día a día”, dijo ‘Canelo’. “Sabía que esto se iba a dar”, aseguró. “Sabía que ya no iba a salir porque le quebré el pómulo”, declaró.

Los jueces también estaban dando la victoria al mexicano con puntuaciones de 77-75, 78-74 y 78-74.

En su tercer combate en menos de seis meses, Álvarez se hizo con el título supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), que poseía Saunders, y lo suma a sus cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Al mexicano solo le resta por lograr el título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), que posee el estadounidense Caleb Plant. “Ese el plan, ir por el cinturón. Voy a por ello”, amenazó ‘Canelo’.