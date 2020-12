A pesar de la diferencia de tamaño, más de 10 centímetros, Saúl ‘Canelo’ Álvarez supo neutralizar a Callum Smith en el combate por los títulos de la AMB y CMB en San Antonio. Y es que el mexicano impone su juego ante un británico que aguanta golpes.

Justamente, en un ataque de ‘Canelo’, le conectó un tremendo gancho de zurda al rostro de Smith. Sin embargo, no sin antes, engañar a su rival, pues el mexicano amagó un jab para luego lanzar el golpe.

Smith estaba contra las cuerdas mientras recibía las combinaciones de ‘Canelo’. En ese momento, el tapatío amagó un jab para que su rival baje la guardia y pueda conectarle un gancho de zurda.

Canelo vs Smith: la previa

La estatura de Callum Smith (1.91 metros) se impone ante el tamaño de ‘Canelo’ Álvarez (1.75 metros), sobre todo teniendo en cuenta que a la hora del combate el alcance de brazo jugará un rol importante.

“Sí, Smith tiene esa ventaja obviamente, pero soy un boxeador con experiencia, así que no me preocupa. He luchado contra personas más altas, personas más bajas, por lo que realmente no me preocupa”, comentó ‘Canelo’.

Se espera que Smith pelee desde larga distancia, usando su ventaja de alcance para eliminar a Álvarez La pregunta es si el británico será capaz de mantener a raya a Álvarez mientras los niveles de energía van cayendo en los últimos asaltos.