Por estos días nuestros héroes, además de todo el personal sanitario, son los policías y militares que están combatiendo al coronavirus desde las calles. Uno de ellos es el judoca nacional y capitán del Ejército Frank Alvarado.

Cada día, Frank lidera una patrulla de 48 hombres, cuya misión es “mantener informada a la gente y que tomen las medidas preventivas”. “Es una labor peligrosa”, le dice al IPD, ya que puede contraer el Covid-19, pero todo sea por el bienestar de nuestro país.

“Me siento como en los Juegos Panamericanos Lima 2019. El Perú depende de nuestras manos y sentimientos, por lo que tenemos que salir a darlo todo. Este problema lo superamos todos juntos, no hay otra”, señala.

El problema –advierte- es que “las personas no toman conciencia de la importancia de no salir a las calles. Toman esta situación como un pasatiempo. Hay que tenerles paciencia, llamarles la atención y explicarles paso a paso lo que tienen que hacer. No son todas las personas tampoco, mucha gente si ha asumido la responsabilidad de este momento”.

Frank ha ganado medallas en los Juegos Bolivarianos y en Odesur. (Foto: IPD)

Frank tiene que seguir con su labor de patrulla por 14 días más, es el tiempo que durará la cuarentena en Perú. Después se eso y una vez superado el problema del Covid-19, es probable que vuelva al judo, deporte que practica desde los 11 años.

Quiere seguir colgándose medallas (ha ganado en los Juegos Bolivarianos y en Odesur). Pero si nuestro país lo vuelve a requerir, de todas maneras se pondrá su uniforme. “Es emocionante traer una presea al Perú, pero también es satisfactorio cumplir como militar cuando el país te necesita”, concluyó.

