Hace unos días, Floyd Mayweather hizo noticia por saltarse la cuarentena en Estados Unidos y se le vio manejando bicicleta junto a varios amigos, en plena calle. Quizás, luego de haber reflexionado, el exboxeador fue protagonista recientemente de un video, en el que mostró su lado más sensible.

A través de su cuenta de Instagram, Floyd Mayweather evidenció el dolor que tiene por la muerte de su tío Roger y su expareja, la mamá de sus hijos, y compartió un emotivo mensaje para sus más de 23 millones de seguidores.

“En cuanto a lidiar con la pérdida de la madre de mis hijos, ella era otra persona importante. Una gran mujer, una gran persona”, comentó Mayweather en referencia a Josie Harris, mientras que sobre su tío dijo: “Fue como un padre para mí y por supuesto un gran entrenador”.

El dolor de Floyd Mayweather por el fallecimiento de su tío y exnovia. (Video: Instagram)

En tiempos complicados, a causa de la pandemia del coronavirus, ‘Money’ se mostró solidario y habló sobre la ayuda a los que más necesitan. "Estoy aquí para ayudar a este mundo a convertirse en un lugar mejor. Yo voy a hacer mi parte. No tengo que mostrarle al mundo lo que estoy haciendo, puedo hacerlo sin que nadie lo sepa”, comentó.

“No se trata del dinero, sino de ayudar a las personas que no tienen con qué alimentarse, para atender a los que no tienen mucho debido a la situación que vivimos. Lo haré y no tengo por qué hablar de ello. Mientras Dios sepa que estoy haciendo una buena acción, eso es lo importante para mí", añadió el deportista de 43 años, retirado del boxeo en el 2018.

