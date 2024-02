La espera finalmente terminó y el alumno de Héctor Iberico estará de vuelta este sábado, cuando enfrente al chino Aori Qilen en la cartelera del UFC Fight Night de Las Vegas, en la categoría 61 kilos (peso gallo). Y a poco de su presentación, el peruano de 30 años, invicto con 15-0, conversó con Depor sobre cómo fue su preparación y qué espera del combate frente a ‘The Mongolian Murderer’, un duro rival que llega de una victoria y un récord de 25-11 como profesional.

Daniel vuelves al octágono para enfrentar al chino Aori Qileng, ¿cómo te has preparado?

Me preparé fuerte; de mi última pelea que fue el 22 de julio hasta ahora tuve un campamento muy largo. El 2023 me ha enseñado mucho, he aprendido mucho sobre el tema de peleas que no se dieron. Con respecto al campamento que he tenido, ha sido muy largo. He tenido tres diferentes oponentes, este es el cuarto, pero igual sigo con la misma mentalidad, el mismo enfoque. El campamento que he tenido ha sido demasiado fuerte, más fuerte de lo que yo pensé, pero todo ha ido muy bien y me encuentro en un buen estado físico y mental.

Después de tu pelea en Londres, surgió la posiblidad de pelear a fin del 2023 con tres rivales, pero se cayeron por distintos motivos, ¿qué pasó?

En realidad es parte del negocio, es parte de lo que siempre se tiene que aprender. Pasaron cosas que yo no quería que pasen, pero sucedieron. Tuve dos posibles rivales en noviembre y otro en diciembre, pero es parte del proceso, tengo que asimilar lo sucedido. Esto me ha enseñado mucho, a estar más disciplinado, a estar más enfocado, a seguir el camino. Creo que las cosas se dan por un motivo y ahora estoy aquí frente a una pelea muy dura que a ser muy entretenida. Sigo aquí entrenando fuerte y esperando el día.

A pesar de que no se concretó tu tercera pelea del 2023, lo cierras con un 2-0...

Pelear dos veces al año es muy bueno, pelear tres veces al año es perfecto. Yo estoy en buena condición, me mantengo sano, siempre en peso y entrenando. Estoy tranquilo por lo que he venido haciendo y por como me voy destacando como persona, atleta y profesional.

Dijiste que tu campamento fue muy largo, ¿de cuántas semanas estamos hablando?

En realidad, todo el campamento que he tenido ha sido desde después del 22 de julio. Tengo un buen colchón de noviembre, adicionalmente trabajé para pelear en un corto aviso en diciembre. Ahora juntando esas partes del campamento y todavía seguir entrenando, siento que mi nivel ha subido. Para esta pelea, se podría decir que tengo dos meses en campamento.

'Sóncora' Marcos se medirá ante Aori Qileng en Las Vegas. El peruano viene de vencer a Davey Grant y Saimon Oliveira. (Foto: Redcrea)

Tener dos meses de campamento quiere decir que en diciembre te privaste de las fiestas navideñas y de todo...

Sí, en realidad fue duro. Fue la primera vez que no pasé fiestas con mi familia, el tema de Navidad y otras cosas que no he pasado, es duro, pero es parte de los sacrificios que se tienen que hacer para ser campeón mundial. El tema de la comida, se tiene que comer saludable, no quiere decir que tengo que comer solamente ensalada y pollo .Saludable quiere decir que hay cosas mucho más sanas, solo hay que quitar un poco de carbohidratos. Lo bueno es que siempre me mantengo activo. Después de Navidad, me fui a entrenar normal como un día cualquiera, igual Año Nuevo, la razón es porque quiero ser campeón mundial, entonces hay sacrificios que uno tiene que hacer. Después de que sea campeón o cuando pasen cosas muy excelentes para mi carrera, ya voy a tener tiempo para mi familia, pero mientras tanto necesito seguir trabajando.

Sobre la pelea contra Aori Quilen, ¿qué sabes sobre él?

Es un peleador muy bueno, es un striker. Hemos planeado las situaciones de cómo pelea, frontal, lineal. Lo único que sé es que voy a salir con mucha hambre. Cada vez que me dicen algo sobre él, solamente quiero salir a aplastarlo, quiero salir a demolerlo, pero también con inteligencia. El hambre que tengo es más grande que la fuerza que él pueda tener. Tengo mucha sabiduría en ese aspecto para pelear. Estoy listo para salir a demostrar que somos incas peruanos, verán a un peruano que quiere sobresalir.

Aori es especialista en pele de pie, tú manejas también el striking, pero también el grappling, ¿estás listo para cualquier escenario?

Sí, en realidad estamos en las grandes ligas, la gente se prepara muy fuerte, aquí los golpes son diferentes, la forma de la intensidad es diferente, todo es más intenso. Todas acá son fuertes, UFC no firma a cualquiera, eso lo tenemos claro, pero mi rival no ha enfrentado nunca a una persona tan fuerte como yo. Puedo decir que va a ser una buena pelea, voy a hacer que esa pelea no llegue a la decisión, voy a salir con todo lo que tengo, con toda la gasolina que tengo, entonces esperen buenas cosas, porque la victoria se va a quedar en Perú.

¿A ti cómo te gustaría ganar esa pelea?

Me gustaría ganar como se pueda, ganar es ganar, perder es perder, así de simple, la gente lo puede tomar diferente, eso es lo que es. Como se dé la pelea, yo quiero acabarlo antes, pero si la pelea se da a la larga, o la pelea acaba en una sumisión o nocaut perfecto. No quiero llegar a la decisión, voy a ganar.

Te gustaría concretar lo que no pudiste el año pasado, de pelear tres veces este año...

Sí, este año quiero pelear tres veces. Si hay la oportunidad de hacerlo, perfecto. Después de febrero, puedo pelear en junio o julio y de ahí rematar en noviembre o diciembre. Este año también quiero llegar al top 15, es el objetivo que tengo para el 2024, siempre pienso en grande. Este año mi objetivo es llegar al top. A veces la gente dice que suena imposible, que estoy en las nubes, es lo que piensan ellos, pero yo estoy trabajando duro para lo que viene.

Este año será muy importante para los peruanos, pelearás tú, lo hará Jesús Pinedo en PFL, también regresará Claudio Puelles y los que entraron el año pasado también debutarán...

Sí, se están dando las peleas, la gente que entró de Contender el año pasado, ahora se está dando, que van a pelear este año, lo que se viene es muy bueno para Perú, hay que ser inteligentes, hay que apoyar a todos los peruanos. Perú va a ser potencia mundial está en ese proceso, pero necesitamos más apoyo, de la gente, de las empresas.





