Todo listo para el regreso al ring de uno de los mejores de todos los tiempos. Floyd Mayweather vs. John Gotti III pelearán este sábado 24 de agosto desde el Arena Ciudad de México, en un combate de exhibición en la categoría del peso ligero. A sus 47 años, el peleador estadounidense quiere demostrar que aún puede seguir vigente, aunque no sea contra un rival profesional. “Siempre es por competir. Soy un boxeador hasta el día que me muera”, señaló en la previa al combate. Aquí te contamos dónde podrás seguir la pelea minuto a minuto en TV y Streaming Online.

¿Cómo ver Mayweather vs. Gotti III EN VIVO?

Fecha: sábado 24 de agosto 2024.

sábado 24 de agosto 2024. Lugar: Arena Ciudad de México.

Arena Ciudad de México. Hora: 22:00 horas (ringwalk).

22:00 horas (ringwalk). Canal TV: TV Azteca y DAZN.

TV Azteca y DAZN. Streaming online: Azteca Deportes y DAZN.

Desde el Arena Ciudad de México, mira la pelea de Mayweather vs. Gotti III EN VIVO este sábado 24 de agosto. (Foto: AFP)

¿Dónde ver pelea Floyd Mayweather vs. Gotti III EN VIVO?

Solo hay dos opciones para ver la transmisión de la pelea de Floyd Mayweather vs. John Gotti III EN VIVO: TV Azteca 7 (solo en México) y DAZN. Estos son los canales que estarán habilitados para pasar el combate que se vivirá este fin de semana en el Arena Ciudad de México.

¿Cómo ver online pelea de Floyd Mayweather vs. Gotti III EN VIVO?

La transmisión online de la pelea de Mayweather vs. Gotti III podrás vivirla EN VIVO a través de la plataforma de Azteca Deportes para la TV abierta de México o mediante la suscripción en DAZN, que transmitirá el combate a nivel mundial. Cabe destacar que la primera plataforma de Streaming en mención es válida solo para el territorio mexicano.

Cartelera Mayweather vs. Gotti III

Floyd Mayweather vs. John Gotti III

Victor Ortiz vs. Rodrigo Damian Coria; Exhibición

Alan David Picasso vs. Azat Hovhannisyan: peso supergallo

Luis Rodriguez vs. Cesar Vaca; peso supermediano

Aaron Silva vs. Alfonso Flores; peso supermediano

Silvia Torres vs. Cecilia Rodriguez; peso minimosca femenino