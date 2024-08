Segunda ocasión en la que se verán las caras y esta vez en un combate oficial y no de exhibición. Floyd Mayweather vs. John Gotti EN VIVO se medirán este sábado 24 de agosto desde el Arena Ciudad de México, a partir de las 22:00 horas (tiempo CDMX - ringwalk), en lo que será el segundo combate entre ambos, a tan solo un año de aquella escandalosa pelea de exhibición que concluyó con una batalla campal entre los miembros de ambos equipos de trabajo. Será la primera vez que Floyd Mayweather pise suelo mexicano y protagonice un combate estelar, pues todas sus peleas previas fueron en los Estados Unidos. Revisa aquí los horarios, canales de TV y dónde podrás ver la transmisión minuto a minuto.

John Gotti III y Floyd Mayweather en plena pelea.

¿Cómo ver Mayweather vs. Gotti III EN VIVO?

Fecha: sábado 24 de agosto 2024

sábado 24 de agosto 2024 Lugar: Arena Ciudad de México

Arena Ciudad de México Hora: 22:00 horas (CDMX)

22:00 horas (CDMX) TV: TV Azteca o DAZN

TV Azteca o DAZN Streaming: Azteca Deportes

¿A qué hora pelea Mayweather vs. Gotti III desde el Arena CDMX?

La pelea de Mayweather vs. Gotti III iniciará a partir de las 22:00 horas (tiempo Ciudad de México). Cabe destacar que el evento en sí está programado para iniciar desde las 18:00 horas y aquí te llevaremos todos los detalles de los combates desde el Arena CDMX.

¿A qué hora ver Mayweather vs. Gotti III desde los Estados Unidos?

La transmisión de la pelea de Floyd Mayweather vs. John Gotti iniciará a partir de las 23:00 horas (Tiempo del Este), en lo que será el famoso “ringwalk” de ambos peleadores. Mencionar, además, que Natanael Cano brindará un show musical previo al inicio del combate.

HORARIOS CIUDADES EN ESTADOS UNIDOS 23:00 horas ET Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 22:00 horas CT Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 21:00 horas MT Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 20:00 horas PT Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿En qué canales ver Mayweather vs. Gotti III EN VIVO?

El evento se realizará en México y la pelea de Mayweather vs. Gotti será transmitida en TV abierta en dicho país. El canal a cargo para transmitir la pelea de boxeo será TV Azteca 7 (Box Azteca), que pasará sin costo alguno el evento, aunque no televisará todas las peleas de la noche, pues previo a ello se jugará el Chivas vs. Tigres.

Otra opción para ver el evento es a través de DAZN, que tiene un costo mensual de sucripción. Eso sí, si te interesa ver todos los combates de la noche, esta es la opción ideal, pues transmitirá todo el evento de Mayweather vs. Gotti III.

¿Dónde ver Mayweather vs. Gotti III online?

La transmisión de la pelea de Mayweather vs. Gotti III online podrás seguirla a través de Azteca Deportes (web o app oficial de TV Azteca) o mediante la plataforma de DAZN. Cabe destacar que esta última en mención tiene un costo de suscripción, por lo que deberás realizar un pago para poder visualizar su contenido.

Cartelera Mayweather vs. Gotti III desde el Arena CDMX

Floyd Mayweather vs. John Gotti III

Victor Ortiz vs. Rodrigo Damian Coria; Exhibición

Alan David Picasso vs. Azat Hovhannisyan: peso supergallo

Luis Rodriguez vs. Cesar Vaca; peso supermediano

Aaron Silva vs. Alfonso Flores; peso supermediano

Silvia Torres vs. Cecilia Rodriguez; peso minimosca femenino