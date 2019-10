Se sumó a la denuncia: Taekwondista Julissa Diez Canseco también anunció haber perdido apoyo del IPD

Tuvo eco. La denuncia de la atleta Paola Mautino que señaló que el IPD le retiró el apoyo económico, tambuién fue confirmada por la taekwondista Julissa Diez Canseco quien también utilizó el Facebook, acompañando su texto con imágenes, para denunciar que a ella también la retiraron del PAD.

Julissa Diez Canseco, representante peruana en los Juegos Olímpicos Río 2016 y medallista de plata en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, se topó con la noticia de que había sido retirada del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) e hizo la denuncia con un contundente mensaje en redes.

Pero la taekwondista, cuarta en su categoría en los Juegos Panamericanos Lima 2019, no solo publicó texto, lo acompañó con una imagen que certifica la información: una captura de pantalla a la hoja donde se leen algunos nombres de otros deportistas que ya no cuentan con el PAD y la palabra "Retirado" con letras rojas.

Diez Canseco mostró su molestia en redes sociales e hizo un breve resumen de todo lo que tuvo que bregar para lograr que la apoyen para los últimos Panamericanos.

Este fue el mensaje de Julissa Diez Canseco en Facebook

INDIGNANTE!

Qué es lo que pretende el IPD? (O quiénes son realmente los responsables?)

Cuando acabé el ciclo olímpico 2013-2016, terminando con la CLASIFICACIÓN OLÍMPICA (PRIMERA Y ÚNICA MUJER DEL PERÚ) me dijeron que las cosas cambiarían, y con mas razón porque éramos SEDE de los Juegos Panamericanos 2019...sinceramente LO CREÍ!

Pasar por todo esos años luchando contra viento y marea para conseguir el apoyo y lograr esa clasificación fue un desgaste mental que no se pueden imaginar. Sentía q luchaba contra mi propio país, rogándoles de q crean en mí y me apoyen...contra todo, finalmente lo logré!

A más de uno le consta como la luché, y no hablo solo dentro de mi deporte, sino mi lucha más difícil fue fuera de la cancha. Es por eso que estos últimos años ya no pude más, no de la misma forma...mentalmente estaba agotada, decepcionada porque iban pasando los meses y veía como se repetía la historia del ciclo anterior.

Tenía mucha tristeza que ni siquiera podía comprenderlo y empezaba a afectar mi salud, así que en parte me dejé llevar, ya no decía nada..si en algún momento intentaba decir algo y veía que no iba a cambiar, tomaba un paso atrás y regresaba a seguir entrenando y decirme a mi misma “esto cambiará, ten fe, solo sigue..." Me da mucha pena que esto no cambie; realmente es indignante!

Qué le espera a las futuras generaciones? JUGAMOS TODOS??📍

