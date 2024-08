Con apoyo escaso y contra el tiempo, las marchistas peruanas dejaron, una vez más, el nombre del Perú en alto en los Juegos Olímpicos París 2024. Evelyn Inga, Kimberly García y Mary Luz Andía estuvieron presentes en la competencia de marcha atlética femenina de 20 kilómetros. Evelyn quedó en el puesto 8 en sus primeros Juegos Olímpicos, Mary Luz se ubicó en el 12°, y Kimberly, que venía como una de las favoritas, terminó en el 16°. En medio de las felicitaciones por lo logrado en la capital de Francia, la marchista Mary Luz Andía no dudó en alzar su voz y criticó la falta de apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD) a todos los deportistas peruanos que disputaron este certamen.

No es novedad que, a excepción del fútbol, muchas disciplinas deportivas no reciben el apoyo esperado por parte de las autoridades. En muchas ocasiones, los deportistas deben cubrir los gastos de su propio bolsillo para poder competir y mantenerse activos en sus disciplinas. Mary Luz Andía fue una de ellas; tras finalizar su segundos Juegos Olímpicos, logró ubicarse entre las 15 mejores en su categoría.

La deportista, pese a su esfuerzo, no logró obtener una medalla; sin embargo, se mostró orgullosa por el esfuerzo realizado. “Me siento muy contenta con haber estado en el top 12, me hace soñar en grande. Después de haber superado algunos problemas mentales que tuve, estoy de vuelta y eso me hace feliz. En este calor, haber repetido marca me hace sentir contenta y me motiva para las próximas competencias”, declaró la marchista peruana para Depor.

Para otro medio, la atleta, de 23 años, indicó que se muestra feliz por su logro y destacó que el camino hacia grandes cosas para el país recién comienza. “La verdad, muy contenta y feliz de haber obtenido este logro. A pesar de no contar con el apoyo del IPD, he podido quedar entre las 15 primeras del mundo. Estamos muy jóvenes y vamos a luchar para los próximos Juegos Olímpicos”, agregó.

A pesar de los resultados obtenidos por ella y sus compañeras, Mary Luz Andía se dirigió contra el IPD y expresó su descontento. Comentó que, a pesar de haber alcanzado la marca mínima para clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024 en marzo pasado, no recibió el apoyo necesario por parte de las autoridades peruanas. “Mi otra motivación fue abrirle los ojos al IPD, que sin el apoyo de ellos he podido obtener estos resultados, sin hacer los campamentos correspondientes. Sin el apoyo de IPD se logró y luego de esto espero solucionar el problema que no tiene sentido”, expresó.

Es importante destacar que la atleta había mencionado anteriormente que no pudo acceder al Programa París 2024, el cual está diseñado para ofrecer apoyo a los deportistas que participan en los Juegos Olímpicos. El motivo de esta falta de acceso fue un problema administrativo relacionado con la devolución de boletos de pasajes de Tokio 2020. Como resultado de este inconveniente, Mary Luz no recibió el apoyo de el IPD para competir para estas ediciones.





¿Cómo le fue a los peruanos en la marcha masculina?

César Rodríguez y Luis Henry Campos fueron los dos representantes peruanos en la prueba de marcha atlética masculina de 20 kilómetros. Lamentablemente, Rodríguez no pudo terminar la competición debido a problemas estomacales y tuvo que abandonar la prueba en el kilómetro 14. Por su parte, Campos logró completar la prueba, finalizando en el puesto 26 con un tiempo de 1 hora, 22 minutos y 0 segundos. Este resultado representó una revancha personal para él, ya que no había participado en los Juegos Olímpicos desde hace ocho años.

A nivel general, el ecuatoriano Daniel Pintado ganó la medalla de oro, marcando un hito histórico para su país al obtener la primera medalla en esta prueba desde los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Pintado cronometró 1 hora, 18 minutos y 55 segundos. Los siguientes en el podio fueron el brasileño Caio Bonfim, con un tiempo de 1 hora, 19 minutos y 9 segundos, y el español Álvaro Martín, quien terminó con un tiempo de 1 hora, 19 minutos y 11 segundos.





