Luego de casi cuatro años de ausencia, Floyd Mayweather regresó al boxeo para enfrentar al youtuber Logan Paul en el Hard Rock Stadium de Miami. Y aunque esta decisión fue criticada, muchos estuvieron atentos a los movimientos de ‘Money’, que claramente era el favorito

Si bien fue un combate de exhibición y no iba a haber ganador, todos esperaban un nocaut de ‘Money’; sin embargo, el golpe de gracia nunca llegó. El influencer aguantó los ocho rounds de la pelea y pudo decir que sobrevivió a la experiencia de Floyd Mayweather.

Tras el combate, el excampeón mundial dejó muchas dudas sobre su futuro en el ring, teniendo en cuenta que ya tiene 44 años. Según sus palabras, podría haber sido la última vez que haya competido en boxeo.

“Oh, absolutamente no; Me retiré del deporte del boxeo. Lo he dicho antes: no es fácil, incluso para esta pelea. Simplemente entrene un día y luego tome un par de días libres, entrene un día y luego tome un par de días libres debido a la edad, debido al desgaste de mi carrera”, comentó Mayweather.

“No hay golpes en la cabeza ni nada, pero el boxeo y el deporte es muy duro para el cuerpo, los atletas, y punto. En cuanto a mi regreso al deporte del boxeo (profesionalmente), absolutamente no. En cuanto a que vuelva a hacer una exhibición, probablemente no “, señaló ‘Money’. que se llevó $100 millones de dólares por subirse al ring.

Asimismo, Mayweather aceptó que la edad finalmente le está pasando factura y reconoció que su desempeño no fue el esperado. “Por supuesto no voy a rendir como cuando tenía 19. Se supone que no debo hacerlo. ¿Voy a poder pelear siempre como cuando peleé con Diego Corrales o Arturo Gatti? Absolutamente no, pero lo entiendo “, finalizó.

Así fue el último round del combate entre Floyd Mayweather y Logan Paul. (Video: ESPN)