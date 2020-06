La ciudadanía en Estados Unidos se ha levantado en rechazo al racismo y su más reciente episodio tras la muerte de George Floyd, quien fuera asfixiando por un policía en Minneapolis el 25 de mayo. Las movilizaciones son masivas y en muchas de ellas se han unido diferentes personalidades y deportistas.

The Rock, la estrella de Hollywood y WWE, ha levantado su voz en medio de este contexto para increpar de forma indirecta el liderazgo de Donald Trump. En un extenso video de ocho minutos, Dwayne Johnson instó que el presidente de Estados Unidos se manifieste y apoye a los ciudadanos.

¿Dónde está nuestro líder en este momento cuando nuestro país está arrodillado suplicando, dolido, enojado y frustrado por el dolor? (...) Rogando y suplicando con los brazos extendidos, solo queriendo ser escuchado; orando por el cambio. ¿Dónde estás? ¿Dónde está nuestro líder compasivo que se acercará a este país cuando esté de rodillas y extienda una mano y diga: ‘estáte conmigo, estáte conmigo porque te entiendo, te escucho’”, preguntó The Rock.

‘Como la mayoría, no soy un político, nunca he sido elegido para el cargo y no soy el presidente de los Estados Unidos. Pero soy un hombre y un padre que se preocupa profundamente por mi familia, mis hijos y el mundo en el que viven. Mientras continuamos esperando que ese líder emerja, les recomendaría a todos ustedes que debemos convertirnos en los líderes que estamos buscando”, afirmó Johnson, quien mostró su apoyo al movimiento ‘Black Lives Matter'.