Con 24 años, Jake Paul puede decir que ha vencido a un excampeón de UFC en un ring de boxeo. El último domingo, el famoso influencer se metió al cuadrilátero para pelear contra Tyron Woodley en un duelo que estuvo marcado por algunas polémicas, como la decisión de los jueces de darle la victoria al youtuber.

Y es que durante los ocho rounds, el excampeón wélter de UFC pegó más fuerte e hizo retroceder y poner contra la cuerdas a Jake Paul. Sin embargo, en cuanto a volumen de golpes, el youtuber sacó más las manos, lo que terminó por influenciar a los jueces, quienes fallaron a favor de la celebridad por 77-75, 75-77 y 78-74.

Durante pasajes del encuentro, Woodley estuvo cerca de noquear a Jake Paul como en el cuarto asalto. ‘The Chosen One’ logró conectarle una derecha al rostro de su rival y lo hizo trastabillar. Pero la falta de experiencia en el boxeo, su disciplina base es la lucha, le pasó factura a Tyron a la hora de cerrar los rounds.

Paul tomó un segundo aire y para el sexto asalto volvió a lanzar la mayor cantidad de golpes, aunque sin la misma potencia que Woodley. En los instantes finales, el exmonarca de UFC salió con todo, pero celebridad marcó su distancia para dejarlo todo en manos de los jueces.

Información de la pelea, según ShoStats. (Difusión)

De acuerdo con ShoStats, Jake Paul lideró las estadísticas en la pelea contra Tyron Woodley. Conectó más jabs y en mejor porcentaje, al igual que golpes de poder. Lo que llevó al fallo final de los jueces.

“Pensé que había ganado, me sorprendió que fuera una decisión dividida. Al principio, los rounds fueron cerrados. Si pudiera retroceder el tiempo, habría hecho más. No me sorprendió que dijeran decisión dividida, pero pensé que iba a ser yo”, dijo Woodley tras el combate.

Por su parte, Jake Paul aseguró que estaría dispuesto a ofrecerle una revancha a Woodley, siempre y cuando cumpla con una ‘cláusula’ importante. “Tiene que hacerse un tatuaje de mi nombre y ponerlo en Instagram. Desde ahí podemos empezar a hablar. Pero para ser honesto, gané de manera convincente. Creo que esta noche probé mucho”, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR