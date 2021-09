Luego de más de tres años de ausencia, Jonathan Maicelo volverá al ring para enfrentar al venezolano Jeffry Quintero en una velada boxística en el Complejo Deportivo de Santa Anita, en Punta Hermosa. La ‘Cobra’, con 38 años, quiere demostrar que aún está vigente y soñar con volver a Estados Unidos.

El evento arrancará a las 7 de la noche y será transmitido por Facebook Live, a través de la cuenta oficial de Jonatham Maicelo. Los fanáticos podrán sintonizar las peleas previo pago de 5.90 nuevos soles vía Yape. La información está en las redes de la ‘Cobra’.

Maicelo retrasó su regresó al ring debido a la pandemia; sin embargo, decidió que ya es momento de volver a la actividad en lo que será su última etapa como profesional. La ‘Cobra’ no pelea desde diciembre del 2017, cuando venció al venezolano Ángel Granados.

“Mi entrenador siempre estaba molestándome para que vuelva a pelear, ya que me vio en bunas condiciones físicas. Yo quería motivar a los jóvenes a que sigan con sus sueños, a seguir peleando, extrañaba el ring y quiero motivar a los jóvenes”, le dijo Maicelo a Depor.

Cómo ver la pelea de Jonathan Maicelo por Facebook Live. (Facebook)

El llamdo ‘Último Inca’ confía en su buena pegada y técnica para vencer al venezolano Quintero, que llega con mayor ritmo, pues entrará al ring por tercera vez en el año. El objetivo de Maicelo es volver a pelear por un título de peso ligero en Estados Unidos

“Estoy en la etapa final, voy a quemar el último cartucho, tengo para unas tres o cuatro peleas más, quiero volver a pelear en Estados Unidos, me siento bien, joven, rápido. Tengo un nombre ganado y un respeto ganado por las compañías de boxeo. Mi plan es hacer esta pelea e ir al extranjero. Mi punto principal es pelear afuera, no es por menospreciar, pero aquí no hay apoyo al boxeo. Salir afuera es la mejor opción”, agregó.

Eso sí, Maicelo no será el único nombre importante en la cartelera, ya que Carlos ‘Mina’ Zambrano estará en la coestelar. El excampeón se medirá al venezolano Luis Colmenares, en un combate que marcará su vuelta al país tras su último encuentro en Chincha, en 2015.

Cartelera del regreso de Jonathan Maicelo

Jonathan Maicelo (PER) vs. Jeffry Quintero (VEN)

Carlos ‘Mina’ Zambrano (PER) vs. Luis Colmenares (VEN)

Dayan Llovera (VEN) vs. Ignacio Paredes (PER)

Jairo Morán (PER) vs. Pablo Agüero (PER)

Luis Álvarez (PER) vs. Marco Olivera (VEN)

Luis Flores (PER) vs. Alexis Ramos (PER)