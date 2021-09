Con solo 18 años, Emma Raducanu es la gran ganadora del US Open. La tenista británica superó (6-5 y 6-3) a Leylah Fernández para obtener su primer título en un torneo de Grand Slam. Tras la victoria, la joven deportista no solo escaló posiciones en la Women’s Tennis Association (WTA), también obtuvo un premio que asciende a más de dos millones de dólares, siendo lo económico también importante para su carrera profesional.

Además de saber como se sentía respecto a avanzar tan rápido en el tenis profesional, otra de las dudas que se planteó fue lo que hará con el dinero ganado. Es por ello que en conversaciones con BBC Breakfast, la británica respondió lo que haría con lo obtenido tras llevarse su primer Grand Slam: “Dejaré eso en manos de mis padres y mi equipo. Solo me estoy enfocando en lo que amo hacer, que es competir. Ellos pueden encargarse de eso”.

“Sé que el tenis es un deporte extremadamente caro, por lo que el dinero se destinará a eso. Realmente no pienso en el lado del dinero. Sé que hay muchos impuestos y gastos. No he iniciado sesión en mi banco, solo he estado en casa y en el momento”, sostuvo en el programa televisivo la ganadora del US Open.

Emma Raducanu viene acumulando una ganancia de 2 millones 803 mil dólares en premios, en su corta carrera, de los cuales ganó 2 millones 768 mil obtuvo en este 2021. Además de eso, ha escalado posiciones rápidamente en la WTA. Del puesto 150 en el ranking, a la fecha la deportista de 18 años se encuentra en el 23 del mundo, a la espera de poder liderar en el ránking mundial en un corto o mediano plazo.

Emma Raducanu y una divertida anécdota

Raducanu, de padre rumano y de madre china, recordó el momento en el que perdió sus audífonos que eran muy preciados para ella, pero que decidió que los volvería a comprar tras ganar su partido del torneo en Flushing Meadows, aunque increíble que parezca tras conquistar el mundo del tenis.

“Hay una broma en mi equipo porque en mi partido de clasificación de primera ronda perdí mis AirPods, y básicamente estuve corriendo por la sala de entrenamiento durante unos tres minutos antes de mi llamada para seguir tratando de encontrarlo. Pero lo perdí y estaba pensando para mí mismo, ‘sabes qué si ganas este partido, puedes comprarte un par de AirPods’”, así lo comentó en diálogo con ESPN.





