Aunque esté a dos años de cumplir 60 años, Julio César Chávez sorprendió a todos al aceptar una pelea de exhibición contra Héctor ‘Macho’ Camacho, hijo de su antiguo rival del mismo nombre. Y si bien solo será un combate a cuatro rounds, la salud de la leyenda mexicana puede haberse afectada.

El daño que tiene su cuerpo, por su larga trayectoria en el boxeo, puede generar un gran riesgo en su estado de salud. Sin embargo, el ‘César’ no ha hecho caso a los médicos e irá preparado al ring para dejarlo todo, aunque esté consciente de las consecuencias.

“Va a pasar lo que Dios quiera, pero no voy a hacer quedar mal a nadie de los que vayan al Estadio Jalisco, voy a hacer una exhibición del agrado de toda la gente y si tengo que morirme arriba del ring, pues que a toda madre”, mencionó en una entrevista con TUDN.

“He sentido un poco de temor hacia mí mismo, sé del peligro que corro, es una exhibición, pero mi nariz, un mal golpe me puede venir un derrame cerebral, debo de tener mucho cuidado, pero ya la acepté, ya estoy hasta el cuello, pero ahora debo sacar lo mucho o lo poquito que me queda del gran campeón mexicano”, agregó Chávez.

A pesar de eso, el legendario excampeón aseguró que dará todo de sí ante ‘Macho’ Camacho, 16 años menor que él. “Estoy tocando madera... he boxeado cinco rounds, pero he terminado ahogado, bien cansado, la exhibición la hice a cuatro porque no vaya a ser que me pase algo, si estoy un poco preocupado, pero arriba del ring estando bien me la voy a rifar y me voy a quitar la careta en el último round y que sea lo que Dios quiera”, finalizó.

Cabe señalar que la función ‘Tributo a los Reyes’ será especial para Julio César Chávez, ya que sus hijos también estarán en el ring. Julio César Chávez Jr se enfrentará a la leyenda de UFC, Anderson Silva; mientras que Omar, el menor de la dinastía, peleará contra Ramón Álvarez, hermano de ‘Canelo’.

