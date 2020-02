Aunque comenzó su carrera deportiva con las artes marciales mixtas hace cuatro años, la peruana Andrea Soraluz decidió abrirse paso en un nuevo camino. Dejó un lado las MMA para incursionar en el kickboxing, y este 17 de marzo tendrá su primer reto en Estados Unidos.

La peleadora peruana, conocida como ‘Frialuz’, enfrentará a la estadounidense Andy Nguyen en el Shamrock Showdown. Si bien este evento es de MMA, también presentará encuentros de kickboxing en el Hard Rock Casino de Florida.

“Estoy contenta por esta pelea que por fin se va a dar. Hace un año que no peleo, pero ya estoy preparada y enfocada al 100%. Me siento muy fuerte y feliz por tener la oportunidad de dar show", le dijo Andrea a Depor.

Su combate será en la modalidad ‘extreme kickboxing’, en la que se utilizan guantes de MMA y se permiten codos, rodillas, patadas y puños. Justamente, variantes de lucha de pie (striking) con las que Soraluz se siente más cómoda, motivo por el cual decidió dejar las artes marciales mixtas.

Disfruto más pelear de pie, es algo que siempre ha estado en mí, enciende mi alma. Aquí (en el Sur de la Florida), conocí el boxeo, tengo un coach que es el mejor y me enamoré del deporte. Luego, mi entrenador de striking y mi mánager me convencieron que mejor pelee kickboxing", contó Soraluz, quien vive en Estados Unidos desde hace más de dos años.

Su pelea ante Nguyen será a tres rounds (de tres minutos cada uno), y el peso pactado; a 52 kilos. Y al igual que ella, su rival también tiene experiencia en las MMA.

“Mi rival es súper aguerrida como yo, tiene más experiencia en eventos grande, pero esto no es MMA es kickboxing. En sí no estoy preocupada por lo que ella pueda hacer, sino estoy enfocada en mí. Me siento lista, preparada, enfocada y daré todo en mi pelea y por fin podré demostrar todo el trabajo duro que vengo haciendo sin parar. Voy a deja mi bandera en alto”, aseguró Andrea.

