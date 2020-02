Ser la primera luchadora de cuarta generación en WWE es todo un desafió y un halago para Simone Johnson, la hija de The Rock, quien recientemente firmó su primer contrato con la empresa. Y en medio de las reacciones por su llegada, concedió su primer entrevista con Cathy Kelley.

“Me siento otra vez como una niña de 10 años, porque amo la lucha desde que tengo memoria y ahora que tengo la oportunidad de perseguirlo (el de ser luchadora) es algo inexplicable”, comentó.

Asimismo, Johnson reveló cuándo fue su primer acercamiento a la lucha libre. “Tenía 9 o 10 años, estaba en la casa de mi abuela y ella tenía videos de los 80′s, de la Attitude Era y de ahora. Ella me los hizo ver y pude notar el cambio y cómo había progresado todo. Desde el momento que vi la lucha, me enamoré de ella. Ya sabía que eso era lo que quería ser”, contó la joven atleta de 18 años.

En otro momento, Simone reveló que la primera vez que vio luchar en vivo a su papá fue en WrestleMania 28, cuando The Rock volvió al ring tras años de ausencia. “Él (The Rock) siempre me apoyo en este camino (el de la lucha)”.

Aunque recién tiene un par de días entrenando, sabe la relevancia de su familia en la lucha libre, pues es la primera atleta en la industria de cuarta generación. “Significa todo para mí. es una gran razón para querer luchar. Me siento agradecida de tener esta oportunidad y cuidar el legado”.

“Siento presión (por venir de una familia de luchadores), pero siento que es algo que no estará ahí (cuando entre al ring). Tengo que usar esa presión para motivarme”, añadió.

Por otro lado, contó que tuvo la oportunidad de entrenar con su papá cuando él visito las instalaciones del Perfomance Center de WWE. “Vino un día y fue genial porque pudo ver a todos y qué es lo que hacíamos (...). Poder entrenar con él y hacer algo que sé que ambos amamos fue genial”.

Simone también contó qué consejo le dio su papá en este camino que recién empieza. “Siempre me dijo que sea autentica conmigo mismo y recordara lo importante que es conectar con la audiencia”.

Por último, detalló que medirá sus tiempos entre su universidad (planea estudiar Gestión del Entretenimiento) y sus horas en el ring. Del mismo modo, habló sobre su relación con Triple H, quien lidera la marca de NXT. “Cada vez que lo veo, él siempre me desea lo mejor y tener este apoyo lo es todo”.

