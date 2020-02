A puertas del NBA All Star, la revista Forbes ha revelado los valores de cada una de las 30 plantillas que compiten en el torneo de básquet norteamericano y que sorprendentemente no pone a Los Angeles Lakers de LeBron James como la franquicia más cara del certamen, la cual le corresponde a un equipo con mucha tradición, pero que no la pasa nada bien.

La investigación publicada por los periodistas Kurt Badenhausen, Michael Ozanian y Christina Settimi, ha determinado que en promedio, cada plantilla de la NBA bordea los 2,1 billones de dólares con precios totales de los planteles que van desde los 1,3 billones de dólares hasta los 4,6 de un sorprendente New York Knick que, a pesar de los años sin éxitos, sigue siendo la franquicia más costosa de este deporte.

La NBA está vigente

En los últimos años, hubo noticias que hacían presagiar una baja considerable en los ingresos que podía registrar la NBA como torneo y compañía y por ende los equipos. Sin embargo, el tiempo ha demostrado todo lo contrario.

“Los valores de la franquicia de la NBA continúan aumentando, un 14% más en el último año a un promedio de $ 2,12 mil millones”, escribió el portal Forbes para explicar el crecimiento económico del básquetbol americano este año con relación al 2019.

Y Forbes añade las palabras de Sal Galatioto, presidente de la firma líder de asesoría y finanzas deportivas Galatioto Sports Partners. “Los fundamentos de la NBA siguen siendo sólidos y la liga está extremadamente bien administrada. Se ha topado con un par de golpes, pero sigue siendo un contenido mediático muy poderoso y el mejor deporte internacional después del fútbol”, escribió.

Tras estas afirmaciones, pasa a ver la galería y conoce los respectivos valores de cada uno de los 30 equipos que componen este atractivo campeonato que se ve en 215 países del mundo.

