¡Duro golpe! Campeona olímpica de judo perdió la medalla de oro de los Juegos Panamericanos tras doping positivo

La medalla de oro que se colgó la brasileña Rafaela Silva en judo en la reciente edición de los Juegos Panamericanos Lima 2019 quedará solo para la foto. Y es que este miércoles Panam Sports (Organización Deportiva Panamericana) informó que le despojó la presea a la deportista, por dopaje.



Rafaela Silva , campeona olímpica en Rio-2016 en la categoría de los 57 kilos, dio positivo al fenoterol, un broncodilatador prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Además de la brasileña, otros seis deportistas dieron positivo al dopaje en los Panamericanos de Lima, que se disputaron desde el 26 de julio al 11 de agosto pasados.



El pasado viernes, en una conferencia de prensa celebrada en Rio de Janeiro, Rafaela Silva negó haber hecho trampa. "Estoy limpia", afirmó la judoca de 27 años.



"No hago uso de esa sustancia, no tengo asma, nada, no tengo autorización para usar esa sustancia", dijo Silva, quien cree que puede haberse contaminado al estar en contacto con la hija de una amiga que visita con frecuencia el centro donde entrena.



"La única persona que usó esa sustancia fue la hija de una amiga mía que entrena en el Instituto Reaçao (en Rio de Janeiro). Tengo esa manía de dejar que los bebés chupen mi nariz. Al hacerlo, inhalo lo que ella libera hacia mi cuerpo. Puede haber sido una de las maneras" (de contaminación), explicó.



El oro para la dominicana Rosa



Rafaela Silva había recolectado en Lima-2019 su tercera presea panamericana y primera de oro, al vencer en la final por ippon a la dominicana Ana Rosa.



Pero, tras la sanción que recibió Silva este miércoles de parte de Panam Sports, la dominicana se adjudica la medalla de oro panamericana de la categoría 57 kilos.



Los otros deportistas que dieron positivo en controles antidopaje en los Panamericanos de Lima 2019 son el ciclista brasileño Kacio Fonseca, el jugador de bowling puertorriqueño Jean Pérez, los beisbolistas dominicanos Audrey Pérez y Osvaldo Abreu, el jugador de balonmano peruano Brian César Paredes y la basquetbolista colombiana Narlyn Tathiana Mosquera, detalló Panam Sports en un comunicado.

Con información de AFP

►¡Dio el batacazo! Peruano Juan Pablo Varillas derrotó a un top 100 de la ATP en el Challenger de Buenos Aires



► ¡De locos! Peleador de kickboxing cayó noqueado, pero se levantó y festejó como si hubiese ganado [VIDEO]



► ¡Alista el nocaut! Jorge Masvidal entrena sus rodillazos para su pelea contra Nate Diaz en el UFC 244 [VIDEO]



► Claudio Puelles sobre su contundente victoria en el UFC México: "Gané con la mano izquierda y el muslo lesionados"