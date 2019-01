El hijo ilustre de Filipinas: la historia de Manny Pacquiao, el único campeón en ocho categorías diferentes

Manny Pacquiao es uno de los boxeadores más reconocidos a nivel mundial y un símbolo de victoria en su natal Filipinas y es el único profesional del boxeo que ha logrado campeonatos en ocho categorías diferentes. Su infancia fue difícil y marcada por la pobreza extrema. Pero eso no lo amilanó y, por el contrario, Manny creció con hambre que lo hizo convertirse en campeón mundial y en uno de los mejores pugilistas de todos los tiempos a nivel mundial.

Este sábado 19 de enero la leyenda filipina Manny Pacquiao defenderá por primera vez su título welter (AMB) ante el estadounidense Adrien Broner en el MGM de Las Vegas. Pac-Man llega a la pelea tras vencer por nocaut técnico en el séptimo round a Lucas Matthysse.

Por ello, hacemos un repaso por su biografía e historia, su récord en el ring, sus peleas más importantes, y otros datos importantes y desconocidos de la vida de 'Pac-Man'.

Biografía e historia de Manny Pacquiao

Emmanuel Dapidran Pacquiao, conocido como Manny 'PacMan' Pacquiao, abandonó su hogar a la edad de 14 años para mudarse a Manila, donde empezaría su carrera a convertirse en boxeador profesional y así apoyar a su familia.

En Manila no todo fue fácil, muchas veces tuvo que dormir en el ring donde entrenaban los boxeadores. Además, en sus primeras peleas Pacquiao apenas ganaba 2 dólares cada enfrentamiento y eso le servía para ayudar a sus hermanos y madre.

Su debut como boxeador profesional llegó el 22 de enero de 1995, a los 16 años y luego que pusiera objetos pesados en sus bolsillos para que llegue al peso mínimo permitido en el box (105 libras) ya que apenas llegaba a las 98 libras. Es pelea marcó su carrera, por lo que hizo para llegar al ring y porque logró impresionar a los espectadores ganándose el cariño del público filipino.

Seis años después, en 2001, Manny Pacquiao viajó a los Estados Unidos para buscar mejores peleas. Pese a que en su país ya era un boxeador reconocido, en Norteamérica llegó y tocó puertas. Fue en Los Ángeles donde conoció a Freddie Roach formando uno de los equipos más fuertes de boxeo.

A sus 40 años, 'Pac-Man' acumula un récord de 69 victorias (40 de ellas por nocaut), solo siete derrotas y dos empates.

La música es una de sus grandes pasiones: tiene una banda y ha grabado discos. Su relación con el espectáculo también incluye la grabación de una película, Wapakmank y de comerciales sobre varios productos.

La vida política de Manny Pacquiao

En mayo de 2010 ganó un escaño en el parlamento filipino para representar a los habitantes de Sarangani, provincia donde se registran altos niveles de pobreza. A pesar de la fama y fortuna que ahora lo rodean, Manny no se ha olvidado de sus orígenes y parte de su misión personal sigue siendo apoyar a su pueblo y a los necesitados.

En 2016 fue elegido Senador de Filipinas.

Los filipinos están orgullos de "Pac-Man" y siguen su carrera de cerca. Cada pelea, se reúnen para verlo. (Foto: AFP) Los filipinos están orgullos de "Pac-Man" y siguen su carrera de cerca. Cada pelea, se reúnen para verlo. (Foto: AFP) Los filipinos están orgullos de "Pac-Man" y siguen su carrera de cerca. Cada pelea, se reúnen para verlo. (Foto: AFP)

Récord Profesional de Manny Pacquiao

• 69 peleas

• 60 victorias (nocaut: 40 y decisión: 3)

• 7 derrotas (nocaut: 3 y decisión: 4)

• 2 empates

Peleas más importantes de Manny Pacquiao

Primera pelea con Barrera

Muchos consideran que en esta pelea definió su carrera. Marco Antonio Barrera cayó derrotado por nocaut técnico en el undécimo asalto. Aunque esta pelea no fue reconocida como una lucha por el título por un cuerpo sancionador, Pacquiao fue reconocido como campeón del mundo por The Ring después de su victoria.

Primera pelea con Márquez

Seis meses de su triunfo sobre Barrera, desafió a otro boxeador mexicano, Juan Manuel Márquez, el entonces campeón de los títulos de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA) y de la Federación Internacional de Boxeo (IBF). La pelea finalizó en un polémico empate después de que Pacquiao derribó a Márquez 3 veces en el primer asalto, y los jueves otorgaron un 10-6 a favor del felipino, en vez del habitual 10-6 que recibe el luchador por tres caída en un asalto.

Primera pelea con Morales

Manny se subió de nuevo otra división de 126 a 130 libras para luchar con otra leyenda mexicana, el tres veces campeón de la división Érik Morales el 19 de marzo de 2005. Sin embargo, en su primera pelea en la división del peso superpluma, Pacquiao perdió la pelea a 12 asaltos por decisión unánime de los jueces.

Título internacional de peso superpluma de la CMB

El 10 de setiembre de 2005, Manny Pacquiao noqueó a Héctor Velázquez, con lo que conquistó el título internacional del peso superpluma del WBC.

Segunda pelea con Morales

Pacquiao derrotó a Morales por la vía rápida en el décimo asalto en una pelea que se desarrolló el 21 de enero de 2006 en Estados Unidos.

Pelea contra Óscar Larios

El 2 de julio de 2006, Pacquiao derrotó en dos ocasiones a Óscar Larios, un campeón de peso supergallo quien había subido dos divisiones de peso para hacerle frente. En el tercer asalto Larios conmovió a Pacquiao, lo cual amenazó la verticalidad de este, pero la pelea se fue a la distancia lo que le permitió al filipino derribar dos veces a Larios para retener por puntos el título internacional del peso superpluma de la CMB.

Pelea final con Morales

Pacquiao y Morales pelearon una tercera vez el 18 de noviembre de 2006 con un récord de asistencia de 18 mil 276 personas. Pacquiao derrotó a Morales con un nocaut técnico en el tercer asalto.

Pelea contra Jorge Solís

Después de una negociación fallida con el equipo de Marco Antonio Barrera, Pacquiao y su equipo eligieron a Jorge Solís como su próximo rival, el combate se disputó el 14 de abril de 2007. En el sexto asalto, un cabezazo accidental ocasionó a Pacquiao un corte debajo de su ceja izquierda. La lucha terminó en el Octavo episodio cuando Pacquiao noqueó a Solís en dos ocasiones.

Segunda pelea con Barrera

En 2007 Pacquiao y Barrera se verían las caras una vez más en el ring. Pac-Man derrotó al mexicano en la revancha por decisión unánime.

En el décimo asalto, el réferi separó un amarre de los púgiles, pero Pacquiao lanzó un golpe después de que interviniera el árbitro, lo cual molestó a Barrera. Al final de ese mismo asalto, luego del campanazo, el filipino se lanzó contra Barrera sin lanzar golpes, pero en actitud provocadora.

Para el undécimo asalto, el árbitro volvió a intervenir para separarlos, pero Barrera esta vez tiró un golpe luego del amarre, lo que le generó un punto de descuento. Dos jueces decidieron que el resultado del combate era 118-109, mientras que el tercero llegó a un total de 115-112.

Segunda pelea con Márquez

El 15 de marzo de 2008, el reencuentro contra Juan Manuel Márquez se llamó “El negocio inacabado”, Pacquiao ganó por decisión dividida; El filipino derribó a Márquez en el tercer asalto.

Campeonato de peso ligero de la CMB

El 28 de junio de 2008, Pacquiao derrotó a David Díaz vía nocaut en el noveno asalto por el campeonato de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo. Con la victoria, Pacquiao se convirtió en el único boxeador filipino y asiático en ganar cuatro títulos importantes en cuatro niveles de peso y también se convirtió en el primer peleador filipino en ganar un título mundial de peso ligero.

Pelea con De la Hoya

El 6 de diciembre de 2008, Pacquiao se enfrentó con Óscar de la Hoya, en una pelea llamada Dream Match (La pelea de ensueño). Pacquiao dominó el combate desde el primero hasta el octavo asalto. La esquina de Óscar de la Hoya lanzó la toalla antes del comienzo del noveno asalto. Manny ganó por nocaut técnico.

Pelea con Hatton

El 2 de mayo de 2009, fue la fecha para que Pacquiao se midiera con Ricky Hatton para los máximos títulos de peso superligero de la IBO y la The Ring. La pelea la ganó Pacquiao por nocaut en el segundo asalto con un golpe en el mentón a Hatton que lo dejó inconciente. La pelea fue dominada por el filipino desde el comienzo: conectó 78 golpes de los 124 lanzados. El triunfo se dio a los 2 minutos, 58 segundos, del segundo asalto.

Pelea con Cotto

Pacquiao controló a Cotto e incluso le infligió un par de knockdowns, para que luego en el doceavo asalto, la pelea fuera detenida por el réferi al ver que Miguel Cotto no daba signos de tener fuerzas para seguir combatiendo, lo que terminó la pelea por un nocaut técnico.

Pelea con Clottey

Manny Pacquiao y Joshua Clottey, de Ghana, se enfrentaron en el denominado “The Event”. Pac-Man atacó desde el principio a un Clottey mayormente defensivo, pues solo atacó unas cuantas veces Finalmente, el filipino ganó la pelea por decisión unánime.

Pelea con Mosley

Pacquiao enfrentó a Shane Mosley el 7 de mayo de 2011. El combate se desarrolló con una baja intensidad. El filipino logró enviar a la lona a Mosley en el tercer asalto.

Tercera pelea contra Márquez

La pelea terminó en favor de Pacquiao por decisión mayoritaria, pero el resultado del tercer encuentro entre ambos boxeadores acabó nuevamente en controversia. Para un sector de la prensa especializada Márquez fue el ganador, quien tras cuatro asaltos parejos; en tanto para otros era difícil decidir el ganador.

Pelea con Bradley

El 9 de junio de 2012 Pacquiao enfrentó al estadounidense Timothy Bradley, pelea en la que el filipino perdería el título de peso wélter de la OMB y el invicto de dieciséis peleas que había mantenido por siete años. Los jueces fallaron a favor de Bradley por decisión dividida. Ante la controversia por el fallo, la OMB sometió a revisión la pelea y cinco jueces convocados por la organización concluyeron que la victoria era de Pacquiao. A pesar del dictamen, el resultado del combate no cambió.

Cuarta pelea contra Márquez

Aunque la cuarta pelea entre Juan Manuel “Dinamita” Márquez y Manny “Pac-Man” Pacquiao se celebró sin un título formal de por medio, el sábado 8 de diciembre de 2012, la intensidad del encuentro fue desbordante. En los primeros dos asaltos Pacquiao dominaba el combate, pero fue Márquez quien mandó a la lona al filipino con un golpe de derecha en el tercer asalto. Era la primera ocasión que Pacquiao caía en los últimos 39 asaltos que había disputado. Pero el quinto episodio se tornó desfavorable para el mexicano, quien tocó la lona y sufrió, además, un corte en el tabique nasal, que le provocó un profuso sangrado.

Márquez parecía ceder ante el filipino, pero en el sexto asalto a falta de 10 segundos del final, , Juan Manuel logra conectar una derecha en el rostro de Pacquiao dejándolo inconsciente en la lona, decretando así su derrota.

Pelea con Brandon Ríos

El 6 de mayo del 2013, Pacquiao anunció su retorno al cuadrilátero. Para esta ocasión su rival en turno fue Brandon Ríos, excampeón del peso ligero de la AMB. Las tarjetas de los jueces evidenciaron la superioridad de Manny, quien se alzó con el triunfo por decisión unánime y con la cuenta final de 120-108, 119-109 y 118-110 a su favor.

Pacquiao vs. Mayweather

Después de años de tensiones, Pacquiao finalmente se enfrentó en el ring a Floyd Mayweather Jr. Fue el 2 de mayo de 2015 en la MGM Grand Arena de Las Vegas. Pacquiao perdió por decisión unánime y entregó el título de peso wélter de la Organización Mundial de Boxeo.

Los títulos de Manny Pacquiao

► TÍTULOS MUNDIALES

Campeón mundial de peso mosca del CMBCampeón mundial de peso supergallo de la FIBCampeón mundial de peso superpluma del CMBCampeón mundial de peso ligero del CMBCampeón mundial de peso wélter de la OMB (2)Campeón mundial de peso superwélter del CMBCampeón mundial de peso wélter del AMB

► TÍTULOS THE RING

Campeón mundial de peso pluma para The RingCampeón mundial de peso superpluma para The RingCampeón mundial de peso superligero para The Ring

► TÍTULOS LINEAL

Campeón mundial de peso mosca para LinealCampeón mundial de peso pluma para LinealCampeón mundial de peso superpluma para LinealCampeón mundial de peso superligero para LinealCampeón mundial de peso wélter para Lineal

► TÍTULOS SECUNDARIOS

Campeón mundial de peso superligero de la Organización Internacional de BoxeoCampeón diamante peso wélter del CMBCampeón diamante peso wélter del OMB

Sin duda, Manny Pacquiao es un boxeador que pasará a la historia como uno de los mejores en su disciplina.