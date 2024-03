Julio César Chávez Jr., quien no pelea hace años y ha estado involucrado en polémicas en los últimos meses, señaló recientemente que presenta una complicación en el hígado y que está en espera de conocer de qué se trata luego de los respectivos estudios. El boxeador mexicano, hijo de la leyenda Julio César Chávez, reveló que le ha salido una “bolita” y, como era de esperarse, recibió mensajes de apoyo de colegas, aficionados y público en general.

En este año, el peleador ‘azteca’ ha dado de qué hablar por temas extradeportivos antes que por su rendimiento en el ring de box. Por ejemplo, por sus adicciones y también por los problemas legales que tiene en los Estados Unidos. Recordemos que fue detenido por posesión de arma de fuego y tuvo que responder ante la justicia norteamericana. Hoy luce más renovada, pero presenta un problema de salud.

El hijo del Gran Campeón Mexicano confesó que tiene un problema en su hígado, pues le fue detectado un pequeño bulto. “Vine a revisarme el hígado y todo el cuerpo y me salió bolita en el hígado. Me voy a hacer unos estudios para ver cómo salí. Ojalá no sea nada”, señaló en un video el púgil de 38 años.

Hasta el momento, el boxeador no ha dado a conocer más detalles sobre su estado de salud. Claro, la preocupación ya se instaló en sus familiares, amigos, colegas y aficionados. Recibió muchos mensajes de apoyo en las redes sociales. Uno de ellos fue hecho por el filipino Manny Pacquiao.

“Julio, hermano, ¿cómo estás? Sigue trabajando, mantente enfocado en tu meta de convertirte en un buen hombre, y un buen campeón. Y sigue haciendo cosas buenas, especialmente, con tu familia”, fue el mensaje que le hizo llegar el deportista de 45 años a su colega.

Hace unos días, Julio César Chávez Jr. publicó una foto junto a su padre e hijos en su cuenta oficial de Instagram. De esta forma, dejó claro que su relación familiar ha mejorado luego de varios meses de distanciamiento. La leyenda está ayudando a su hijo a superar los problemas que le han impedido seguir en el mundo del box.

¿Hace cuánto que no pelea Julio César Chávez Jr.?

La última vez que Julio César Chávez Jr. tuvo una pelea fue en el palenque de la feria de Culiacán donde se midió al peruano David Zegarra. En sus últimos peleas como profesional, perdió tres de sus cinco luchas, y su último gran oponente fue Daniel Jacobs con quien perdió el 20 de diciembre de 2019.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR