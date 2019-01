Manny Pacquiao en la previa de su duelo ante Adrien Broner: "No volveré a perder por nocaut en mi carrera"

El filipino Manny Pacquiao garantizó que ningún boxeador volverá a noquearlo como lo hizo el mexicano Juan Manuel Márquez hace seis años. Esto en la previa de su duelo ante Adrien Broner en el que defenderá el título mundial peso wélter de la AMB.

El anuncio de Manny Pacquiao se dio en la conferencia de prensa previo al duelo contra el estadounidense Adrien Broner. Como se recuerda, el sábado el filipino defenderá su corona en el MGM Grand y si todo sale bien espera combatir otra vez en mayo o julio.



"Creo que Adrien Broner ha estado viendo las peleas de Márquez, sé que va a querer contragolpear, pero estoy listo para eso. Lo que pasó en la pelea de Márquez no pasará de nuevo, fue un error y no volverá a suceder. Estoy preparado para ese estilo, y estaré listo para lo que traiga", dijo Pacquiao.



A pesar de que esa no fue su última derrota (cayó ante Jeff Horn en una decisión polémica en 2017), el nocaut del mexicano en 2012 sí fue el último de los tres que recibió en su carrera como boxeador. Tras ello, muchos fanáticos creen que no ha podido ser el mismo Manny Pacquiao.



"Broner fue campeón, es un boxeador rápido, no puedo subestimar a nadie porque todos salen a tirar golpes. Definitivamente, no será una pelea fácil, así que es mejor tener las manos arriba que abajo", agregó Manny Pacquiao, quien registra 60 victorias.