Manny Pacquiao vs Adrien Broner: horarios y canales de TV para ver la pelea de boxeo desde el MGM Gran Arena

Manny Pacquiao vs Adrien Broner EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE TV pelean por el título peso wélter de la AMB desde las 9:00 pm (hora peruana, transmisión vía FOX Action). La pelea de boxeo se llevará a cabo en el MGM Grand Arena de Las Vegas.

Seis meses después de haber ganado el título wélter ante el argentino Lucas Martín Matthysse, Manny Pacquiao vuelve a subirse al ring para defender su cinturón ante quien en algún momento fue considerado el sucesor de Floyd Mayweather Jr: Adrien Broner.

'Pacman', apelativo de Manny Pacquiao, tendrá su primera pelea después de haber cumplido 40 años y aseguró que su cuerpo ha resistido muy bien a los entrenamientos previos, los cuales fueron muy intensos.

La edad será un factor determinante para conocer al ganador de la pelea entre Manny Pacquiao vs. Adrien Broner. El estadounidense es menor que el filipino por 11 años y eso puede ser fundamental. Sin embargo, la velocidad que pueda tener el americano puede ser bien suplida por la experiencia y el legado del asiático que no está dispuesto a perder el título.

"The Problem" Broner, en tanto, se ha dedicado a entrenar de forma muy intensa y hablar poco. Adrien quiere relanzar su carrera boxística, la misma que ha tenido una derrota y un empate en sus últimas dos presentaciones que han puesto en tela de juicio si es que puede ser en algún momento ganador de algún título.

"Una victoria ante Manny Pacquiao es necesaria para relanzar mi carrera. Todos lo dan a él como favorito en este combate, pero yo estoy enfocado en hablar menos basura y demostrar que soy un gran boxeador", dijo Adrien Broner.

Sin embargo, Adrien Broner no tendrá un combate fácil, pues como rival tendrá al único boxeador que ha sido campeón en ocho categorías diferentes: Manny Pacquiao. "En mi última pelea gané por nocaut y eso quiere decir que mantengo el poder en mis puños, que me hizo vencer a grandes boxeadores", señaló el filipino.

Manny Pacquiao vs Adrien Broner: cartelera del evento

Manny Pacquiao vs Adrien Broner (peso welter)

Rau'shee Warren vs Nordine Oubaali (peso gallo)

Badou Jack vs Marcus Browne (peso semipesado)

Jhack Tepora vs Hugo Ruiz (peso pluma)

George Kambosos Jr vs Rolando Chinea (peso ligero)

Desmond Jarmon vs Canton Miller (peso superpluma)

Destyne Butler vs TBC (peso welter)

Manny Pacquiao vs Adrien Broner: horarios de la pelea

Perú: 9.00 pm.

Brasil: 12:00 am. (20 de enero)

Estados Unidos: 9:00 pm.

España: 3:00 a.m. (20 de enero)

México: 8:00 pm.

Chile: 11:00 pm.

Colombia: 9:00 pm.

Argentina: 11:00 pm.

Venezuela: 10:00 pm.

Nicaragua: 8:00 pm.