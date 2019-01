Manny Pacquiao vs. Adrien Broner EN VIVO: fecha, horarios y canales para ver el boxeo EN DIRECTO | Manny Pacquiao y sus 40 años versus Adrien Broner y sus 29 calendarios. Experiencia consolidada contra una juventud con recorrido. La primera gran pelea de boxeo del año tendrá como escenario el Grand Garden de Las Vegas este sábado 19 de enero. Para ver el boxeo en vivo y en directo puedes optar por diferentes páginas web, aplicaciones móviles, canales de televisión de señal abierta o pago, según el país donde vivas. La cartelera dará inicio a las 900 p.m. (Perú) y Depor te traerá la más completa información con la cartelera, estadísticas, fecha, horarios, canales de transmisión y las probabibilidades de las casas de apuestas.

Manny Pacquiao ya cuenta con 40 años, la edad en la que muchos boxeadores están de retirada y saben elegir mejor a sus contrincantes. El filipino no solo se mantiene activo, sino que tiene la disposición de pelear contra Adrien Broner , de 29 años y quien es comparado con una versión joven de Flyd MayweatherJr. "Aún tengo el instinto asesino y la ambición en mi mirada es la misma”, dijo Pacquiao. “Esa agresividad, el interés en esta carrera está intacto al ciento por ciento. La velocidad y pegada está intacta”.

Todas las expectativas están puestas en la vuelta de Manny Pacquiao a los rings estadounidenses después de su última pelea en el 2016 ante Jessie Vargas. Para el pelea contra Adrien Broner , 'Pacman' pone en juego su cinturón de peso wélter de la AMB, título que le arrebató al argentino Lucas Matthyse el año pasado en Malasia.

Por su parte, Adrien Broner ha cumplido su parte del duelo con declaraciones polémicas, provocaciones subidas de tono en la previa del duelo contra Manny Pacquiao. “Es una leyenda”, dijo Broner. “Siempre será reconocido como uno de los mejores del boxeo. Pero solo que creo que ha llegado mi momento de ser el número uno y vengo a apoderarme del trono de Pacquiao”.

Pacquiao vs. Broner: ¿qué dicen las casas de apuestas?

Los especialistas en apuestas de boxeo han adelantado que el resultado más probable es que Pacquiao se lleve un triunfo ante Broner por decisión de los jueces. Pacquiao paga apenas 2.8 por cada dólar apostado a su favor; es decir, si usted apuesta 100 dólares se estaría llevando 280 a sus bolsillos. Por su cuenta, una victoria del estadounidense paga hasta 230 dólares por cada 100 apostados.

Asimismo, también se puede apostar por si el ganador logra un nocaut, nocaut técnico, si llegan o no a los 11 rounds o si termina en empate. En el caso de las casas de apuestas en general, el promedio es similar: la victoria de Manny Pacquiao paga 1.4, el empate 21.0 y el triunfo de Adrien Broner 3.25.

También se puede apostar por el tipo de victoria (nocaut, nocaut técnico, decisión arbitral), e incluso en qué round puede darse la victoria, el minuto, si ambos peleadores caen a la lona, etc.

¿Qué canales transmitirán la pelea entre Pacquiao vs Broner en vivo?

Perú: FOX Premium Action y FOX Play.

Argentina: FOX Action y FOX Play.

Chile: FOX Action y FOX Play.

México: FOX Action, FOX Play y TV Azteca (Diferido).

Colombia: FOX Action y FOX Play.

Ecuador: FOX Action y FOX Play.

Uruguay: FOX Action y FOX Play.

Venezuela: FOX Action y FOX Play.

Paraguay: FOX Action y FOX Play.

Bolivia: FOX Action y FOX Play.

Estados Unidos: Showtime PPV.

Australia: Main event.

Francia: Canal + Sports

Inglaterra (Reino Unido): ITV4, ITV Box Officee, ITV Hub y TV Player.

Filipinas: GNA Network, Cignal y Sky Sports.

Nueva Zelanda: Sky Arena.

Turquía: DMAX.

Cartelera del Manny Pacquiao vs. Adrien Broner desde Las Vegas

Manny Pacquiao vs Adrien Broner (peso welter)

Rau'shee Warren vs Nordine Oubaali (peso gallo)

Badou Jack vs Marcus Browne (peso semipesado)

Jhack Tepora vs Hugo Ruiz (peso pluma)

George Kambosos Jr vs Rolando Chinea (peso ligero)

Desmond Jarmon vs Canton Miller (peso superpluma)

Destyne Butler vs TBC (peso welter)

¿A qué hora transmitirán la pelea entre Pacquiao vs Broner en el mundo?

Perú: 9.00 pm.

Brasil: 12:00 am. (20 de enero)

Estados Unidos: 9:00 pm.

España: 3:00 a.m. (20 de enero)

México: 8:00 pm.

Chile: 11:00 pm.

Colombia: 9:00 pm.

Argentina: 11:00 pm.

Venezuela: 10:00 pm.

Nicaragua: 8:00 pm.

Las 10 últimas peleas de Manny Pacquiao

15/07/2018: Manny Pacquiao ganó a Lucas Matthyse vía TKO

02/07/2017: Manny Pacquiao perdió con Jeff Horn por decisión unánime

05/11/2016: Manny Pacquiao ganó a Jessie Vargas por decisión unánime

09/04/2016: Manny Pacquiao ganó a Timothy Bradley por decisión unánime

02/05/2015: Manny Pacquiao perdió con Floy Mayweather por decisión unánime

23/11/2014: Manny Pacquiao ganó a Chris Algieri por decisión unánime

12/04/2014: Manny Pacquiao ganó a Timothy Bradley por decisión unánime

24/11/2013: Manny Pacquiao ganó a Brandon Ríos por decisión unánime

08/12/2012: Manny Pacquiao perdió con Juan Manuel Márquez por KO

09/06/2012: Manny Pacquiao perdió con Timothy Bradley por decisión dividida

Las 10 últimas peleas de Adrien Broner

21/04/2018: Adrien Broner empató con Jessie Vargas

29/07/2017: Adrien Broner perdió con Mickey García por decisión unánime

18/02/2017: Adrien Broner ganó a Adrian Granados por decisión dividida

01/04/2016: Adrien Broner ganó a Ashley Theophane por TKO

03/10/2015: Adrien Broner ganó a Khabib Allakhverdiev por TKO

20/06/2015: Adrien Broner perdió con Shawn Porter por decisión unánime

07/03/2015: Adrien Broner ganó a John Molina por decisión unánime

06/09/2014: Adrien Broner ganó a Emmanuel Taylor por decisión unánime

03/07/2014: Adrien Broner ganó a Carlos Molina por decisión unánime

14/12/2013: Adrien Broner perdió con Marcos Maidana por decisión unánime