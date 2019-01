¡Lo que le espera! Revive el último KO de Manny Pacquiao en la previa de su duelo contra Broner [VIDEO]

Manny Pacquiao enfrentará a Adrien Broner por el título peso wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en el MGM Grand Arena de Las Vegas. Esta será su primera defensa y a raíz de ello, recordamos la última victoria del filipino.

Justamente, por su último triunfo, Manny Pacquiao se coronó campeón de la división wélter de la AMB en julio pasado. Esa vez, 'Pacman' noqueó al argentino Lucas Matthysse en Kuala Lumpur, Malasia, luego de siete asaltos.

Manny Pacquiao mandó tres veces a la lona al argentino; sin embargo, en el séptimo asalto su rival no se pudo parar más. Con ese resultado, el filipino se convirtió nuevamente en campeón peso wélter.

"En mi última pelea gané por nocaut y eso quiere decir que mantengo el poder en mis puños que me hizo vencer a grandes boxeadores. Claro, no me confío de Adrien Broner, quien es un rival muy complicado y fuerte", sostuvo Manny Pacquiao en la previa de su duelo ante el estadounidense.

Por su parte, Adrien Broner, su rival de turno, fue llamado en sus inicios como el nuevo rostro del boxeo afroamericano. Aunque enfrentará a Manny Pacquiao con la consigna de volver a ganar luego de dos peleas.



Además, Adrien Broner buscará dejar atrás sus problemas extradeportivos, como problemas con la justicia. El último de sus arrestos tuvo lugar en diciembre en Florida luego de no asistir a una citación en una corte por una deuda millonaria con una joyería.



"Una victoria ante Manny Pacquiao es necesaria para relanzar mi carrera. Todos lo dan a él como favorito en este combate, pero yo estoy enfocado en hablar menos basura y demostrar que soy un gran boxeador", dijo Adrien Broner.