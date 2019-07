Pacquiao vs. Thurman: horarios, cartelera, cómo y dónde ver la pelea de boxeo en Las Vegas

Manny Pacquiao y Keith Thurman protagonizarán una imperdible pelea por el campeonato mundial Peso Wélter de la AMB. Ambos estarán en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas este sábado 20 de julio con transmisión en vivo y en directo vía Fathom Events, Premier Boxing Champions y FOX Sports.

Depor te brindará los diferentes horarios y canales de transmisión por país para que no te pierdas ningún detalle de la pelea entre Pacquiao vs. Thurman. Conoce cómo y dónde seguir el boxeo en vivo por televisión y app móvil para que estés al tanto del enfrentamiento. Aquí encontrarás las estadísticas de ambos pugilistas, sus últimas peleas, declaraciones y la cartelera completa de la noche súper estelar en Las vegas.

Podrás seguir el boxeo en vivo entre Pacquiao vs. Thurman por Fathom Events, Premier Boxing Champions y FOX Sports, este sábado 20 de julio a partir de las 21:00 horas ET / 20:00 horas CT / 19:00 horas MT / 18:00 horas PT / 17:00 horas AK / 15:00 horas HI. Los fanáticos de este deporte también podrán vivir y disfrutar del evento en más de 175 salas de cine seleccionadas de la red Digital Broadcast Network de Fathom.

Pacquiao y Thurman antes de la gran pelea en Las Vegas por el título Peso Wélter. (AFP)

Manny Pacquiao , pugilista de Filipinas y campeón Peso Wélter de la AMB, estará frente a frente con Keith Thurman , pugilista de Estados Unidos y campeón mundial de Peso Wélter, para unificar el título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Con un récord de 60-7-2, 39 KO, el filipino es el único diputado y senador en ganar el título mundial. A lo largo de su carrera profesional ha vencido a grandes deportistas que están en el Salón de la Fama, como Oscar De La Hoya, Ricky Hatton, Marco Antonio Barrera, Erik Morales, Miguel Cotto, Shane Mosley y Juan Manuel Márquez.

Manny Pacquiao tiene un récord de 60-7-2, 39 KO. (AFP)

La última vez que Manny Pacquiao estuvo en un ring fue ante Adrien Broner, quien fue campeón de cuadro divisiones. Para el filipino, ese fue su primer enfrentamiento tras dos años de ausencia en Estados Unidos, pues antes había peleado con Lucas Mattyse, a quién acabó venciendo por nocaut.

Keith Thurman , por otro lado, será un retador súper peligroso para Pacquiao. Teniendo velocidad y potencia, el estadounidense (29-0, 22 KO) es campeón Peso Wélter que más tiempo lleva de reinado luego de derrotar a Diego Gabriel Chaves.



Keith Thurman, pugilista de Estados Unidos y campeón mundial de Peso Wélter. (AFP)

Cartelera del evento en el MGM Grand Garden Arena

Omar Figueroa Jr. (EEUU) vs. Yordenis Ugas (Cuba)

Eliminatoria por el título WBC Peso Welter



Sergey Lipinets (Kazajstán) vs. John Molina (EEUU)

12 rounds en peso Welter



Luis Nery (México) vs. Juan Carlos Payano (Rep. Dominicana)

Eliminatoria por el título WBC Peso Gallo



Últimas peleas de Manny Pacquiao

19/01/2019 | Pacquiao ganó a Broner | Peso Wélter

15/07/2018 | Pacquiao derrotó a Matthysse | Peso Wélter

02/07/2017 | Pacquiao perdió frente a Horn | Peso Wélter

05/11/2016 | Pacquiao venció a Vargas | Peso Wélter

09/04/2016 | Pacquiao derrotó a Bradley Jr. | Peso Wélter



Últimas peleas de Keith Thurman

26/01/2019 | Thurman venció a Josesito López | Peso Wélter

04/03/2017 | Thurman derrotó a García | Peso Wélter

25/06/2016 | Thurman ganó a Porter | Peso Wélter

11/07/2015 | Thurman derrotó a Collazo | Pes Wélter

07/03/2015 | Thurman ganó a Guerrero | Peso Wélter



Pacquiao vs. Thurman: ambos se enfrentarán en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. (AFP)

¿A qué hora pelean Pacquiao vs. Thurman?

La pelea entre Manny Pacquiao y Keith Thurman será este sábado 20 de julio desde las 21:00 horas. De esta manera te damos a conocer los horarios en diferentes partes del mundo para que no te pierdas el boxeo en vivo y en directo.

Perú: 21:00 horas

México (Centro): 20:00 horas

México (Noroeste): 18:00 horas

Ecuador: 21:00 horas

Uruguay: 23:00 horas

Paraguay: 23:00 horas

Chile: 23:00 horas

Estados Unidos (Los Ángeles): 18:00 horas

Estados Unidos (Miami): 21:00 horas

Colombia: 21:00 horas

Argentina: 23:00 horas

España: 3:00 horas (domingo 21 de junio)

Brasil: 00:00 horas (domingo 21 de junio)

Bolivia: 22:00 horas

Venezuela: 22:00 horas



Conoce el MGM Grand Garden Arena

Páginas web para ver el boxeo en vivo

TV AZTECA

TV Azteca es un conglomerado mexicano de medios de comunicación. Es la segunda mayor generadora de contenidos en español en el mundo, propiedad de Grupo Salinas. Aquí podrás ver boxeo en vivo, tanto en televisión como en plataforma web de diferentes eventos a lo largo del 2018.

SPACE

Space es un canal de televisión por suscripción latinoamericano de origen argentino que emite películas y series, principalmente, del género de acción, además del ciclo de boxeo Combate Space. Por otro lado, este medio de comunicación también transmite boxeo en vivo.

ESPN+

ESPN+ es un canal de televisión por suscripción latinoamericano de origen estadounidense especializado en deportes, propiedad de Disney and ESPN Media Networks Latin America, disponible a lo largo de toda América Latina.

DAZN

DAZN es un servicio de streaming que pertenece a Perform Group. El servicio está dedicado a los deportes, ofreciendo transmisiones de eventos en vivo y bajo demanda desde varias propiedades. Se lanzó por primera vez en Austria, Alemania, Japón y Suiza en agosto de 2016 y en Canadá el 2017.

SKY SPORTS

Sky Sports es un grupo de canales de televisión de deportes operados por la empresa British Sky Broadcasting. Sky Sports es la marca dominante de deportes de televisión por suscripción en el Reino Unido e Irlanda.

FACEBOOK WATCH

Facebook Watch es un servicio de vídeo bajo demanda operado por Facebook. Se anunció el 9 de agosto de 2017, con disponibilidad inicial al día siguiente y con despliegue inicialmente a Estados Unidos el 10 de agosto de 2017 y a todo el mundo el 30 de agosto de 2018.

SHOWTIME

Showtime es una marca de televisión por suscripción distribuida en diversos países del mundo, principalmente en Estados Unidos. El grupo de canales estadounidenses de la marca Showtime se ha ganado el prestigio internacional debido a la calidad y la transgresión de sus series.