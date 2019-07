Manny Pacquiao vs Keith Thurman: fecha, horarios y canales de la pelea de boxeo por el título de peso wélter de la AMB

El filipino Manny Pacquiao vuelve al ring este sábado 20 de julio luego de seis meses de ausencia para enfrentar al estadounidense Keith Thurman en un combate por la unificación de títulos de peso wélter de la AMB. Con 40 años, 'Pacman' buscará demostrar que sigue vigente ante un invicto oponente.

La pelea entre Manny Pacquiao y Keith Thurman se realizará en el MGM Grand Arena de Las Vegas y la velada boxística arrancará a las 8:00 pm (hora peruana). La transmisión para Latinoamérica y Centroamérica estará a cargo FOX Action, ESPN y Univisión.

Manny Pacquiao consiguió el título regular (interino) de peso wélter de la AMB en julio del año pasado, cuando derrotó al argentino Lucas Matthysse. Y en enero realizó su primera defensa exitosa frente a Adrien Broner.

"Hay mucha gente que está dudando de mis capacidades a los 40 años, así que siento que tengo algo por probar. Me siento aún con hambre, sigo disfrutando los entrenamientos, el boxeo, sigo dando lo mejor de mí. Esta va a ser una pelea interesante, hace tiempo que no me enfocaba tanto, por eso estoy motivado y enfocado", declaró Manny Pacquiao.



Por su parte, Keith Thurman viene de derrotar a Josesito López por decisión mayoritaria en el Barclays Center de Brooklyn, en enero. Y aunque es el campeón absoluto de peso wélter de la AMB, para los fanáticos su actuación aún no llega a convencer.



Sin embargo, Keith Thurman -de 30 años- confía en superar al legendario filipino, que es favorito en las apuestas. "Creo que hay un poco de ventaja, pero lo que me va a ayudar es mi conjunto de habilidades. Siempre he sido mejor que Manny Pacquiao. Hace seis años, lo habría vencido", aseguró.

Sus últimas declaraciones, no gustaron a Manny Pacquiao, quien buscará el nocaut. "Si existe la oportunidad (de noquearlo) voy a aprovecharla. Thurman tiene un estilo como el de Ricky Hatton, pero no lo tomaré a la ligera, vendrá bien preparado porque no estará peleando con (Josesito) López. Espero que haya trabajado duro y llegue al 100 %", señaló.



Cabe señalar que Keith Thurman tendrá su sexta defensa del título de peso wélter, que ganó en 2015. Eso sí, durante los últimos dos años estuvo fuera de acción por una operación en el codo. Mientras que el filipino Manny Pacquiao estará en su segunda pelea en el año.

•Honduras 7:00 pm

•Guatemala 7:00 pm

•El Salvador 7:00 pm

•Nicaragua 7:00 pm

•México 8:00 pm

•Ecuador 8:00 pm

•Perú 8:00 pm

•Colombia 8:00 pm

•Panamá 8:00 pm

•Bolivia 9:00 pm

•República Dominicana 9:00 pm

•Paraguay 9:00 pm

•Puerto Rico 9:00 pm

•Estados Unidos 9:00 pm

•Venezuela 9:00 pm

•Argentina 10:00 pm

•Brasil 10:00 pm

•Chile 10:00 pm

•Uruguay 10:00 pm

