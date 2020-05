Mike Tyson es una estrella mundial no solo por lo que hizo en el boxeo, también por su extravagante personalidad y porque se convirtió en una celebridad estadounidense. Sin duda, tiene miles de historias que contar. Y recientemente relató una de ellas en la última edición de su podcast ‘Hotboxin'.

‘Iron Mike’ habló sobre la vez que lo detuvieron cuando estaba bajo los efectos del alcohol y de las drogas en las calles de California. “Recuerdo que un día me detuvieron. Estaba borracho y drogado. Entonces, me pararon y me dijeron: ‘Detente en la acera’. Así que me detengo y me subo a la acera. El policía se da vuelta, me mira y dice: ‘¡Oh, Mike Tyson!'", narró el exboxeador.

"En ese momento, yo le dije: ‘Señor, ¿puede ayudarme a llegar a esta dirección?’. Luego, me llevó a la dirección. Resulta que el lugar era el punto de la drogas. Le agradecí al policía y quedé libre”. Tyson, además, destacó que aquel día “estuvo drogado como un hijo de p...”.

Hoy el excampeón de los pesos pesados está enfocado en su regreso al boxeo. Ya quiere descolgar los guantes y ha anunciado que el contrato que oficializará su retorno al ring se firmará “en una semana”. Las ganancias de la pelea estarán destinadas a asociaciones benéficas. Aún no se conoce quién será su rival, pero una opción podría ser Evander Holyfield.