Tras retirarse del boxeo en 2005, Mike Tyson seguía comiendo carne, bebiendo alcohol y consumiendo drogas. Tres años después, en 2009, fue diagnosticado con obesidad. Decidió, entonces, cambiar de vida: abandonó la carne y empezó a basar su alimentación en plantas y verduras. Encontró en la dieta vegana una salvación.

“Convertirme en vegano me ha dado la oportunidad de vivir una vida sana. Estaba tan congestionado de todas las drogas y cocaína que difícilmente podía respirar”, confesó el exboxeador en una entrevista que le dio al programa de Oprah Winfrey en 2013, y que hoy el portal Totally Vegan Buzz vuelve a difundir.

“Tenía presión arterial alta, estaba casi muriendo y también tenía artritis. Convertirme en vegano me ayudó a eliminar todos los problemas de mi vida”, agregó ‘Iron Mike’. “Hoy estoy estable. No estoy drogado. No estoy en las calles o en los clubes. Todo lo que hago ahora está estructurado en torno a mi bienestar y al de mi familia”, prolongó.

Esta vida sana del excampeón de los pesados pesos comenzó hace una década y hoy, tras una constante rutina de ejercicios, ha hecho posible que vuelva a lucir un buen estado físico. De hecho, quiere descolgar los guantes y ya anunció que el contrato que oficializará su retorno al ring se firmará “en una semana”.

¿Contra quién peleará? Su rival podría ser Evander Holyfield, aunque nada es seguro. Lo único cierto, hasta el momento, es que las ganancias del combate estarán destinadas a asociaciones benéficas.