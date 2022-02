Es un hecho que la pandemia cambió la vida de todos, y la de Humberto Bandenay no fue la excepción. El peleador peruano de 27 años no pudo tener actividad internacional por las restricciones sanitarias; sin embargo, no se quedó de brazos cruzados. Él se reinventó creando su propio evento de MMA: el Warriors Combat Championship (WCC).

‘Bande’ dejó por un momento los guantes para ser organizador de su propio evento hasta que las condiciones sean perfectas para su regreso a la jaula; y ese momento llegó. Luego de dos años de ausencia, el nacional regresará este viernes a la acción en la cuarta edición del WCC, en la ciudad de Chiclayo (5:00 pm). Bandenay estelarizará el evento frente al ecuatoriano Lian Pantaleón por el título inaugural de peso pluma (66 kilos). Y a horas de la velada, Depor conversó con el representante nacional para conocer todos los detalles de su esperado retorno.

Humberto Bandenay peleó por última vez en febrero del 2020, ante 'Rafa' García en Combate Américas. (Foto: Combate Américas)

Vuelves a pelear luego de dos años, ¿cómo te sientes?

De hecho, estoy emocionado, tratando de calmar la ansiedad, no peleo hace dos años, en el transcurso tuve propuestas, se me cayeron peleas (una en la Copa Combate y otra en UFC), pero no perdimos los ánimos y seguimos entrenando. Y hoy por hoy me toca ser la pelea estelar por el título inaugural de peso pluma del WCC.

¿Cómo es volver a la rutina de un peleador? ¿Cómo se ha ido adaptando tu cuerpo?

Es emocionante volver a pelear, pasar nuevamente estos procesos que son un poco tediosos, el tema del corte de peso, que no lo tengo hace tiempo, pero es parte de mi trabajo. Estoy emocionado de poder pelear y sé que la etapa del corte sí es la primera batalla, pero estamos listos.

No todos saben que tú también estás organizando el WCC, ¿cómo te esas repartiendo entre organizar el evento y pelear en la misma velada?

Es recontra complicado, porque tengo que ver a los demás muchachos. Primera vez que lo hacemos fuera de Lima, ver el hotel, que las peleas no se caigan, todos esos temas son un poco tedioso, pero felizmente tengo la ayuda de otras personas como Yesus Moran, que también es parte de la organización. Él también me ayuda para yo poder desligarme un poco hasta que pase mi pelea.

¿Qué tal la experiencia como organizador?

Considero que es mucho más ´fácil pelear que organizar (risas), porque el tema de organizar tienes que ver a muchas personas, hay problemas que uno tiene que resolverlo al instante. El tema de pelear es solo concentrarte en tu pelea y listo, pero igual trato de disfrutar ambos procesos, de pelear y organizador.

Nos comentaste que durante la pandemia se te cayeron varias propuestas para pelear, ¿qué pasó?

Sí, tuve una propuesta para regresar a UFC cuando ellos estaban en Abu Dabi, pero la pandemia hizo que no pudiera ir, porque no había vuelos, fue la primera etapa de la pandemia en Perú, no había ni vuelos humanitarios para poder salir del país. La otra fue el tema de la Copa Combate, donde iba a pelear por el título de los 66 kilos contra Bruno Cannetti, pero por el tema del visado no me llegaron a sacar a tiempo la visa, ni a él tampoco, por lo que no se pudo realizar la pelea. Fueron peleas en eventos importantes que se me cayeron, pero tenía que tener los buenos ánimos para continua.

¿Cuánto te ha afectado la pandemia?

Sí, de hecho, era complicado, porque yo estaba acostumbrado a pelear siempre, pelear es mi trabajo, pero me pude reinventar, hice mi promotora (WCC) y es lo que hicimos en pandemia. Igual no perdí el enfoque como peleador y seguí dándole duro para poder tener oportunidades. Esta vez se decidió pelear acá en Chiclayo y lo más probable es que esta sea mi última pelea en Perú, estoy emocionado de pelear en provincia.

Humberto Bandenay tiene un récord de 18-8 como peleador profesional. Internacionalmente, peleó en UFC y Combate Américas. (UFC)

¿Qué es lo que la gente puede esperar de ti en esta pelea?

Que esperan harto golpe, la emoción de acabar la pelea, a mí me gusta llevar las peleas por nocaut o sumisión, eso le gusta a la gente, Técnicamente, me encuentro bien preparado, vengo entrenando buen tiempo, tengo ánimos y ganas de estar nuevamente en la jaula, para un peleador es importante el plano mental.

Te enfrentarás a Liam Pantaleón por el título inaugural de peso pluma, ¿cuéntame que sabes de tu rival?

He visto un par de sus peleas, en un inicio no iba a ser mi rival, pero se me venían cayendo otros, fue muy complicado el tema de conseguir rival, pero ya teníamos un respaldo, por si se caía alguna pelea. Se cayó mi rival anterior (Diego Morillo) y ya Liam venía entrenando. Es un rival respetable, tiene su lucha y también es bueno de pie. Considero que le voy a poner mi trabajo encima, voy a estar preparado para defender los colores del Perú y obtener el título.

¿Será tu último combate en Perú?

Sí, eso se busca, estoy entrenando para eso, para pelear afuera, para volver a donde pertenezco. Eso lo que quiero, este es el primer paso para dar el salto. Vamos a tomar esta pelea, primero es esto y estoy seguro de que tendré chances de competir en un evento muy grande.

¿Qué le dices a los críticos que piensan que volver a pelear en Perú es un retroceso?

Es gente que no sabe el proceso, que está solo cuando uno gana, más allá no saben todo lo que vive un peleador, toda pelea es importante sea el evento que sea, uno tiene que respetar al rival y hacer bien las cosas.