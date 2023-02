La derrota fue como un giro de 360° para Rodrigo Vera. Lo hizo reformular su camino y lejos de venirse abajo, empezó de nuevo. Han pasado tres años y la evolución de ‘Gato loco’ es notoria. Su realidad es otra: viene de una racha de siete victorias consecutivas y es el vigente campeón de peso gallo (61 kilos) del evento peruano Fusion Fighting Championship (FFC por su siglas).

Hace una semana, en el FFC 57, el peruano de 27 años sumó su tercera defensa exitosa ante el invicto brasileño Rickson Zenidim por decisión unánime. Un triunfo que no solo lo hace ver como uno de los mejores de su división a nivel de Latinoamérica, sino que lo pone cada vez más cerca de las grandes ligas. Justamente, Depor conversó con él para hablar sobre su buen momento.

Lograste tu tercera defensa exitosa del título del peso gallo en el FFC 57 frente ante Rickson Zenidim por decisión unánime. ¿La pelea salió de acuerdo al plan?

Gracias a Dios, pude realizar el plan, me preparé muy fuerte. Yo sabía a lo que me iba a enfrentar, Rickson era un peleador invicto, venía de tres peleas consecutivas ganadas y esta era una pelea muy importante para los dos, pero solo uno podía ganarla. Me sentí muy bien en el combate, Rickson comenzó fuerte, tratando de sacarme desde el comienzo, pero yo sabía que, en la parte de presión, lucha y grappling yo tenía las de ganar.

Son tres defensas exitosas que tienes en el peso gallo y te perfilas como uno de los mejores en tu categoría en Perú, ¿cómo te sientes luego de esas defensas?

Yo creo que hay muchos peleadores que también podrían estar ahí, en el top, en un top 5 o top 10, si es que existiera [en Perú]. Amo mi trabajo, mi sueño siempre fue pelear con los mejores del mundo y siento que ya lo estoy logrando de a pocos. Si es que esto me lleva a estar en las grandes ligas, como la UFC, yo estoy dispuesta a pelear. He estado cosechando muchas victorias y yo siento que este es mi año y los que vienen van a ser mucho mejores. Este año recién está comenzando, pero tengo mucha fe de que este año podría llegar a una gran liga.

Además de tus tres defensas exitosas como campeón, acumulas siete victorias consecutivas, ¿cómo se construye una racha así?

Nada es fácil, nada es gratis. Si tú quieres hacer algo, tienes que trabajar para ello. Bastante disciplina, bastante de tu inversión. Van a haber momentos en los que vas a estar abajo es normal. Si quieres un objetivo, tendrás obstáculos, al final siempre estará el factor suerte, pero tú lo reduces entrenando, dando tu 100% todos los días. El secreto es la constancia y disciplina. No hay otra manera de llegar a al resultado. Antes de esto yo vine de una derrota que me dolió mucho, que me hizo pensar mucho, pero volteé la página y seguí. Tres años después ya voy siete victorias al hilo y cerca de cumplir mis sueños. Entonces uno nunca debe rendirse por más de que es abatido, la tormenta siempre va a pasar.

Tu última derrota fue justamente en Combate Américas que se realizó en Perú en el 2019. En ese momento no habías perdido, ¿cuánto te cambió ese resultado?

Considero que esa pelea me volvió un mejor artista marcial, una mejor persona. Tuve que pulir algunas áreas en mi juego, pero lo más importante fue que la cabeza me cambió. Tras ello, fui a algunos campamentos fuera del país, regresé, tuve una idea mejor. Me reformulé también como peleador, luego vino la pandemia y no me abatió. Confié más en mí y confié en que este era mi camino y que tarde o temprano la gente se iba a dar cuenta también de que yo estoy listo para las grandes ligas. Quizá en ese momento no estaba listo, pero aquí vamos, tres años después, siete victorias consecutivas, lo mejor está por venir.

Esa derrota del 2019 te dejó mucho aprendizaje, ¿verdad?

Así es, habían muchas oportunidades en ese momento, si ganaba, no lo logré y tuve que respirar y seguir. Me costó, como a cualquier persona, asimilar su primera derrota, y tuve que mejorar como persona, saber que esto era parte del juego. Los campeones caen, todos caen en normal, todos somos de carne y hueso, nadie es perfecto, lo más importante es seguir y eso es lo que he hecho No he parado y no pienso parar hasta llegar a donde yo quiero.

¿Cuánto crees que has cambiado desde tu derrota del 2019?

Son tres años de diferencia. Yo creo que esta versión de mí es más madura, tiene más experiencia en diferentes áreas y ya con roce internacional. Antes de eso no había viajado afuera, recién estaba en pañales Sé que tengo que mejorar mucho más, pero sí siento que donde más he mejorado es en la mente. He trabajado mucho mi mente para llegar a donde estoy y creo que es lo más importante, lo que hace la diferencia entre ganar o perder una pelea.

Ya has tenido la oportunidad también de pelear afuera en el FFC Argentina y en el FFC México, además has un campamento en Brasil, ¿cuánta experiencia has adquirido saliendo del país?

Cada lugar al que vas, encuentras algo y también agarras un poco de ellos. He ido a Argentina he visto a los peleadores, he entrenado con ellos. A Brasil he ido dos veces, he adquirido también mucho conocimiento de ellos. Una vez también entrené en México, entonces el roce internacional es importante y me ha sumado a mi carrera.

Has comenzado bien el año, ¿cuál es tu objetivo para este 2023?

Como peleador, seguir teniendo guerras, así como he comenzado. Me gustaría tener unas cuatro o cinco peleas, que mi nombre se llegue a conocer en todo el mundo. Mi sueño es llegar a las grandes ligas y seguir cosechando victorias para el Perú.

Con tu racha de victorias, ¿sientes que llegar a las grandes ligas es una posibilidad mucho más fuerte este año?

Yo creo que sí, considero que eventualmente lo voy a conseguir, ya sea en un mes, tres meses o un año, no importa. Cuando sea el momento se dará, mientras tanto yo seguiré peleando, seguirán sabiendo de mí. No me voy a quedar con los brazos cruzados, llegará cuando tenga que llegar, yo seguiré peleando aquí, peleando afuera. Todavía no tengo una fecha exacta de cuándo volveré a pelear, pero estoy seguro de que será muy pronto. Vamos que recién ha comenzado el año.

Imagino que este año, sí te gustaría llegar a las grandes ligas por tu buen momento...

Por supuesto que sí. Sería genial compartir cartelera con otro peruano, eso también estaría muy bueno.

A título personal, si tuvieras que escoger dónde te gustaría pelear, ¿a qué liga te gustaría llegar?

A mí me gustaría estar en la UFC, es el sueño. Me encantaría estar ahí, tengo como esa idea desde que era un adolescente. Como que imaginarme siendo un peleador de Street Fighter, que va viajando por diferentes lugares del mundo a pelear. Yo creo que la UFC es como un Street Fighter en la vida real y me gustaría por eso también.

Ya tenemos a cuatro peruanos en la UFC, parece que las puertas se están abriendo nuevamente para los nuestros, ¿tú como lo sientes?

Yo creo que este año van a entrar más peruanos [a la UFC]. Si es que no soy yo, hay mucha calidad acá, tenemos esa sangre guerrera de los incas, y eso es difícil encontrarlo. El peruano de por sí es una raza muy fuerte y denlo por hecho, mucho más peruanos llegarán a las grandes ligas.

