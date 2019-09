¡Vuelve la acción! Liga Peruana de Muay thai realizará su quinta fecha este sábado 14 de setiembre en Los Olivos

La Liga Peruana de Muay thai llega a la mitad de su calendario este sábado 14 de setiembre con la quinta fecha. En esta ocasión, los combates se realizarán en las instalaciones de la escuela AP Fighters, desde las 6:00 pm (Av Universitaria 4939, Los Olivos).



Los equipos de la liga se vienen preparando arduamente para comenzar la última etapa del evento, la decisiva, donde cualquiera puede llevarse el preciado primer puesto. Conoce cuáles serán los emparejamientos en esta jornada.

F-14 / Kawsay vs Orión:



La escuela F-14 viene de perder contra Alto Perú / Nak Muay, ahora más que nunca necesitan asegurar puntos y su posición como líder del torneo. Por otro lado Orión le ganó a SSF / Candela en la última partida y está en busca de la victoria para ganar más puntos y conseguir un mejor lugar en la tabla de posiciones.



Attitude vs Alto Perú / Nak Muay:



El equipo de Alto Perú / Nak Muay va segundo en la tabla de posiciones mostrándose como una gran amenaza hacia la escuela F14, mientras que Attitude ha venido repuntando y actualmente se encuentra empatado con La Molina KO / Phuket por el 3er puesto. En definitiva este choque tiene muchos intereses en juego.



CTT vs SSF/Candela:



La escuela CTT aún tiene opción de llegar a los primeros puestos del torneo, por otro lado luego de varias peleas, más derrotas que victorias, el equipo SSF/Candela se ha convertido en la primera escuadra en quedar descartada de cualquier opción al título.



AP Fighters vs La Molina KO/Phuket:



La Molina KO/Phuket se encuentra en el 3er lugar, con opciones intactas, mientras que esta vez AP Fighters tiene el deber de defender el honor de la casa, si así no fuese, pasaría a convertirse en el segundo equipo sin opción alguna en el torneo.



Como se recuerda, esta fecha será decisiva para varios equipos y como es de costumbre cada enfrentamiento dará que hablar. Y la transmisión en vivo se realizará a través del facebook de Depor.

