Muay thai: peleadores peruanos prometen quedarse con la victoria ante rivales argentinos en el Top Combat Perú 6

Los puñetes, codos y patadas estarán asegurados este sábado, desde las 7:00 pm, cuando inicie el Top Combat Perú 6. Un evento de muay thai que se realizará en el Truck Park de Surquillo con una cartelera prometedora, en la que cinco peruanos buscarán hacer respetar la 'casa' contra sus oponentes argentinos .

Y por si fuera poco, habrán dos combates titulares: Eduardo Vargas, el campeón de los 61 kilos, defenderá su corona ante Luis Elías. Y ojo, que las mujeres estelarizarán el evento de la mano de la nacional Mariana Vigo, quien chocará contra la argentina Bianca Ferrini por el título inaugural de los 48 kilos en la modalidad Pro-Am (sin cascos protectores) .

"Entreno muy fuerte desde hace dos meses con mi equipo. Tengo altas expectativas por este tipo de combate. La victoria se quedará en casa”, prometió la peruana.



Declaraciones de la peruana Mariana Vigo. (Foto: Violeta Ayasta/Video: Depor)

Asimismo, en la coestelar, Mauricio Henostroza peleará contra el argentino Walter Caldas. "Ya vencí a su hermano, ahora toca él", declaró. Cabe señalar que las escuelas que representarán al Perú en los combates internacionales ante los argentinos serán Knockstar, Nak Muay, Kawsay y Sarria Inka Fighters.



También se llevarán a cabo enfrentamientos entre nacionales en donde pelearán los representantes de Alto Perú, Barranko, SSF Corner, Orión, Tallán Muaythai, Trena Comunidad, Sayán Muaythai, Xtreme Muaythai y Maretazo.



Ojo que los peleadores peruanos que estén mejor ubicados en el ranking de la WMO (Organización Mundial de Muaythai) serán invitados a representar al país en el mundial que se realizará en marzo del próximo año.



El Top Combat Perú es el primer torneo con un sistema de ranking oficial respaldado internacionalmente por la WMO. Eso sí, si no puedes ir al evento, no te preocupes: entra al Facebook de Depor y sigue la transmisión.

Cartelera del Top Combat Perú 6

1. Jesus Paino vs Harold Chiroque

2. Aaron Mendoza vs Meier Mogollón

3. Bruno Martinez vs Luis Yapura

4. Jorge Moreno vs Edgar Akuts

5. Antonio Molloy vs Mateo Congrains

6. Raúl Valdivieso vs Edu Garro

7. Brunella Peña vs Johaira Aldazabal

8. Nicolas Fisher vs Dahiron Falcón

9. Eduardo Vargas vs Luis Elias (Título de los -61 kilos)

10. Gustavo Loayza vs Mariano Damario

11. Kevin Curay vs Kevin Ferraresi

12. Pilar Vásquez vs Claudia García

13. Mauricio Henostroza vs Walter Caldas

14. Mariana Vigo va Bianca Ferrini (Título de los -48 kilos )

