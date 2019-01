¿Y así le dicen viejo? La brutal ráfaga de golpes de Pacquiao a Broner que lo puso contra las cuerdas [VIDEO]

Pacquiao vs. Broner | El filipino empezó mejor la pelea por el título welter de la AMB, aunque fue a partir del séptimo round en que recién decidió empezar a castigar a su par estadounidense de 29 años para dejar sentado su favoritismo.



Cuando transcurría el último minuto del séptimo asalto, Pacquiao saltó una ráfaga de golpes que desconcertó a Broner, quien a manera de defensa no le quedó otra que coger al filipino de la cabeza para frenar su brutal ataque, el mismo que levantó a los asistentes al MGM Grand Arena de sus asientos.



Pacquiao (60-7-2) defiende ante Broner (33-3-1) el título wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) que le arrebató al argentino Lucas Matthysse en julio del año pasado en Malasia, en lo que será su primer combate en Estados Unidos desde 2016.



"En mi última pelea gané por KO y eso quiere decir que mantengo el poder en mis puños que me hizo vencer a grandes boxeadores. Claro, no me confío de Broner, quien es un rival muy complicado y fuerte", sostuvo Pacquiao, quien nuevamente tendrá en su esquina al veterano entrenador Freddy Roach, con quien tuvo diferencias el año pasado luego de que éste le recomendara colgar los guantes.