El boxeador argentino Lucas Matthysse disputará este sábado la pelea más importante de su carrera profesional, cuando ponga en juego su título wélter de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo ) ante el ídolo filipino Manny Pacquiao .

Pero a pesar de la gran trascendencia de este combate, a realizarse en Kuala Lumpur (Malasia), Lucas Matthysse se mostró bastante confiado de lograr un contundente triunfo sobre Manny Pacquiao , según reveló en una reciente entrevista con ESPN.

"Me siento muy seguro de que tendré éxito en la pelea. Entrené muy duro para defender mi campeonato en Malasia. Me adapté ya al clima y al horario, me siento en gran condición y le prometo al mundo entero una gran demostración", dijo Lucas Matthysse , quien le arrebató el cinturón AMB al tailandés Tewa Kiram en enero pasado.

"Les prometo una espectacular victoria", dijo Lucas Matthysse a las decenas de espectadores que se acercaron a recibirlo al lobby del Hotel Le Meridien, en Kuala Lumpur. Mientras que Manny Pacquiao se mostró bastante entusiasmado por el combate de este sábado.

"Estoy más que listo y emocionado por mostrarle a los aficionados de boxeo en Malasia los frutos de mi preparación y arduo entrenamiento. No puedo esperar más para la pelea", dijo Pacquiao en una entrevista para Golden Boy Promotions.