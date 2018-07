Todo estaba listo para la pelea de despedida de Manny Pacquiao ante Lucas Matthysse en Malasia. Sin embargo, la Comisión de Boxeo de ese país decidió realizar varios cambios repentinos que podrían afectar la defensa del título peso wélter de la AMB.

Resulta que la Comisión de Boxeo de Malasia, a poco del esperado encuentro, decidió cambiar al árbitro, dos jurados y al supervisor que había designado la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Modificaciones que generarían malestar en la organización.

Ahora, Kenny Bayless será el juez, en reemplazo de Luis Pabón, Stanley Christodoulou, Glenn Fledman y Derek Milham actuarán como jueces, sustituyendo a Nelson Vázquez y Jean Robert Laine. Mientras que Renzo Bagnarol será el nuevo supervisor tras el cambio de George Martínez.

Por estos cambios de última hora, la Asociación Mundial de Boxeo le recomendó a Matthysse no poner en juego el título wélter de la organización en el Axiata Arena de Kuala Lumpur. Una decisión así generaría pérdidas importantes en la bolsa del argentino.



Aunque aún no hay una respuesta oficial de Matthysse, Gilberto Jesús Mendoza, presidente de la AMB, no estará presente en la velada que se llevará en Malasia a manera de protesta.