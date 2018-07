Manny Pacquiao vs. Lucas Matthysse por el título mundial wélter. En lo que sería su última pelea como profesional, 'Pacman' intentará arrebatar a la 'Máquina' el cinturón de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo en Kuala Lumpur, Malasia.



La transmisión del combate entre Manny Pacquiao y Lucas Matthysse arrancaría sobre las 9:00 pm (hora peruana) y estos son los horarios de transmisión para Latinoamérica.

Pacquiap vs. Matthysse: horarios y canales de TV

País Hora Canal Argentina 11:00 pm Combate Space, DirecTV, TNT Sports Chile 11:00 pm Combate Space, DirecTV Colombia 9:00 pm Combate Space, DirecTV Sports Costa Rica 8:00 pm Combate Space, DirecTV, Sky, Movistar Ecuador 9:00 pm RTS , DirecTV Sports, Combate Space España 2:00 pm DirecTV, beIN Sports Estados Unidos (Miami) 10:00 pm FOX , FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo México 10:00 pm Combate Space, DirecTV, Televisa y TV Azteca Perú 9:00 pm Combate Space, DirecTV Uruguay 11:00 pm Combate Space, DirecTV

A sus 39 años, familiares y amigos han pedido a Pacquiao que abandone el boxeo, incluso su exentrenador, el famoso 'Hall of Fame' Freddie Roach, le aconsejó que lo dejara tras caer con el australiano Jeff Horn hace un año.



¿Pelear más allá de los 40 años? Una segunda derrota consecutiva, en esta ocasión ante el peligroso argentino en el Axiata Arena de Kuala Lumpur, podría obligar a Pacquiao a alejarse del boxeo definitivamente.

Pero un triunfo para el único boxeador que ha ganado el título mundial en ocho categorías de peso diferente -en una carrera de 23 años, 59-7-2, 38 por KO-, le daría crédito para extender su trayectoria hasta más allá de los 40 años, que cumple en diciembre.



"No estoy diciendo que sea la última, pero será la base para reflexionar sobre continuar o no", señaló Pacquiao a la AFP durante su campo de entrenamiento.



El preparador físico de 'Pac-Man', Justin Fortune, cree que el mundo verá de nuevo al "viejo Pacquiao" y silenciará a aquellos que cuestionan que su cuerpo esté capacitado para luchar contra los mejores.



Pacquiao persigue en Kuala Lumpur su 60ª victoria desde que pasara a profesionales en 1995 pero, desde que ganara 38 de sus primeras 47 peleas por nocáut, no ha logrado un KO en sus últimos 9 años.



"Se está pareciendo al viejo Pacquiao, su metabolismo es espectacular, es un monstruo", añadió Fortune sobre el boxeador, además senador en Filipinas, que sueña con presidir un día el país.



Matthysse (39-4, 36 por KO) declaró su admiración por uno de los más grandes boxeadores 'libra por libra' de la historia, pero recordó esta semana que su objetivo es llevar el cinturón a Sudamérica.



Fuente: AFP