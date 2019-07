¡Con un respaldo de lujo! Conoce la cartelera que tendrá el Manny Pacquiao vs Keith Thurman en Las Vegas

Manny Pacquiao y Keith Thurman serán este sábado el centro de atención del MGM Grand Arena en Las Vegas. Y es que ambos disputarán la unificación de títulos de peso wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Eso sí, el Pacquiao vs Thurman será acompañada de ocho peleas más en la cartelera. El evento coestelar estará a cargo del duelo entre Yordenis Ugas y Omar Figueora, dos pesos wélter que prometen robarse el show.

Por otro lado, Caleb Plant, conocido como la nueva sensación de los supermedios, defenderá su centro de la FIB frente a Mike Lee. Justamente, el campeón viene de coronarse en enero tras vencer a José Uzcátegui.

Cabe señalar que otro combate interesante del Manny Pacquiao vs Keith Thurman será el que sostengan Luis Nery y Juan Carlos Payano. El primero es catalogado como la próxima estrella del boxeo mexicano; mientras que su rival es un conocido veterano.

Manny Pacquiao vs Keith Thurman: cartelera completa

•Manny Pacquiao vs Keith Thurman: título wélter de la AMB

•Omar Figueroa vs Yordenis Ugas: peso wélter

•Sergey Lipinets vs Jayar Inson: peso wélter

•Luis Nery vs Juan Carlos Payano: título silver peso gallo de CMB

•Caleb Plant vs Mike Lee: título supermedio de la FIB

•Efe Ajagba vs Ali Eren Demirezen: peso pesado

•Abel Ramos vs Jimmy Williams: peso wélter

•Genisis Libranza vs Carlos Maldonado: peso mosca

•John Leo Dato vs Juan Antonio López: peso pluma

