Manny Pacquiao vs Keith Thurman ¿cómo, cuándo y dónde ver pelea por el título peso wélter de la AMB desde Las Vegas?

Manny Pacquiao , el único campeón de boxeo de ocho divisiones, quiere continuar alimentando su leyenda este sábado en Las Vegas, cuando se enfrente Keith Thurman , actual monarca absoluto de la categoría de peso wélter de la AMB.

El evento Manny Pacquiao vs. Keith Thurman tendrá lugar este sábado 20 de julio desde el MGM Grand Garden Arena, y será transmitido en América Latina en FOX Premium, desde las 8:00 pm (hora peruana).

Manny Pacquiao, de 40 años, viene de ganar en dos oportunidades consecutivas, contra Lucas Matthysse y Adrien Broner. Por su parte, Keith Thurman, diez años más joven, regresa después de vencer a Josesito López, para defender su racha de invicto en 29 peleas y posicionar cada vez más su nombre a nivel mundial.



¿Cuándo ver la pelea Pacquiao vs. Thurman?



Manny Pacquiao vs. Keith Thurman pelean este sábado 20 de julio. El combate por la unificación de títulos de peso wélter de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo). La velada de boxeo tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, desde las 8:00 pm (hora peruana).

¿Dónde ver la pelea de Pacquiao vs. Thurman EN VIVO?

La pelea de Pacquiao vs Thurman EN VIVO será transmitido EN DIRECTO vía FOX Action (Latinoamérica y Centroamérica), ESPN, Univisión. También podrá ser vista por TV Azteca, Televisa, TDN, DAZN y beIN Sports



"Hay mucha gente que está dudando de mis capacidades a los 40 años, así que siento que tengo algo por probar. Me siento aún con hambre, sigo disfrutando los entrenamientos, el boxeo, sigo dando lo mejor de mí. Esta va a ser una pelea interesante, hace tiempo que no me enfocaba tanto, por eso estoy motivado y enfocado", declaró Manny Pacquiao.

En tanto, Keith Thurman -de 30 años- confía en superar al filipino. "Creo que hay un poco de ventaja, pero lo que me va a ayudar es mi conjunto de habilidades. Siempre he sido mejor que Manny Pacquiao. Hace seis años, lo habría vencido", aseguró.

Sus últimas declaraciones, no gustaron a Manny Pacquiao, quien buscará el nocaut. "Si existe la oportunidad (de noquearlo) voy a aprovecharla. Thurman tiene un estilo como el de Ricky Hatton, pero no lo tomaré a la ligera, vendrá bien preparado porque no estará peleando con (Josesito) López. Espero que haya trabajado duro y llegue al 100 %", señaló.



Cabe señalar que Keith Thurman tendrá su sexta defensa del título de peso wélter, que ganó en 2015. Eso sí, durante los últimos dos años estuvo fuera de acción por una operación en el codo. Mientras que Manny Pacquiao estará en su segunda pelea en el año.

Pacquiao vs. Thurman: horarios en el mundo



• Argentina: 10:00 pm

• Uruguay: 10:00 pm

• Chile: 10:00 pm

• Paraguay: 10:00 pm

• Brasil: 10:00 pm

• Colombia: 8:00 pm

• Ecuador: 8:00 pm

• México (DF): 8:00 pm

• Perú: 8:00 pm

• Venezuela: 9:00 pm

• Bolivia: 9:00 pm

• Costa Rica: 7:00 pm

• Panamá: 9:30 pm

• Honduras: 9:30 pm

• El Salvador: 9:30 pm

• Estados Unidos: 9:30 pm

• España: 3 am. (domingo 21 de julio)

► Pacquiao vs Thurman: fecha, horarios y canales para ver la pelea por el título de peso wélter de la AMB



► No vale parpadear: Pacquiao tuvo intenso careo con Thurman previo a la pelea por el título wélter de la AMB [VIDEO]



► ¡A preparar las maletas! Roger Federer alista gran gira por América Latina



► Rafael Dos Anjos vs. Leon Edwards: fecha, horarios y canales del UFC San Antonio