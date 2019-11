El boxeador peruano David ‘Pantera’ Zegarra perdió la oportunidad de ganar el título intercontinental supermediano de la OMB (Organización Mundial de Boxeo), luego de renunciar a la pelea que estaba disputando en Alemania ante el local Stefan Härtel.

El combate entre ambos se desarrolló con normalidad en los primeros cinco rounds. Pero cuando iba a empezar el sexto, la ‘Pantera’ decidió abandonar repentinamente. De esta manera, el árbitro le dio la victoria al alemán Härtel por nocaut técnico (TKO).

Esta pelea de la ‘Pantera’ comenzó mal desde un inicio, pues Juan Cárpena Ocaranza, quien asegura ser el mánager de Zegarra, decidió denunciarlo. “Hace tres días me topé con la sorpresa de que Pantera había pactado una pelea en el exterior (en Alemania) y tomé cartas en el asunto, haciendo las denuncias pertinentes. Había negociado a espaldas mías”, declaró Cárpena en los medios.

“Me siento totalmente decepcionado que haya pactado una pelea sin mi autorización. Yo soy el mánager de ‘Pantera’. No puede negociar a espaldas mías, porque los contratos son claros. La Comisión de Box Profesional del Perú, presidida por el señor Bellido, no autorizó su pelea y no entiendo cómo realizó esa negociación”, agregó.

