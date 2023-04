¡Imposible perdértelo! La UFC viene con una cartelera de lujo y, en la edición 287, se llevará a cabo la revancha de campeonato entre Leon Edwards y Kamaru Usman. Del mismo modo, los amantes de las artes marciales mixtas podrán disfrutar de una de las peleas más esperadas del año: Alex Pereira, campeón de peso mediano, ante el antiguo monarca Israel Adesanya. Repasa las mejores cuotas y pronósticos del evento de este sábado.

Este fin de semana, Pereira, campeón de kickboxing de GLORY, defenderá el título de peso medio contra el antiguo campeón, Adesanya. Como se recuerda, el brasileño se convirtió en profesional en el año 2015. Tras perder su primera pelea, el luchador ha ganado siete veces consecutivas y está 4-0 en la UFC. Anteriormente, en Nueva York, pudo vencer al nigeriano vía TKO, por el título del peso medio.

Por su lado, el antiguo monarca debutó como profesional en el 2012 y se sumó a las filas de la UFC en el 2018. En el año 2019, derrotó a Kelvin Gastelum por el título interino de peso medio y, meses después, venció a Robert Whittaker, consiguiendo el campeonato. Ojo, The Last Stylebender pudo defender el cinturón en cinco ocasiones antes de perderlo contra Pereira.

Esta derrota le puso fin a una racha de 23 triunfos consecutivos en la edición. Así, el brasileño se convirtió en el segundo campeón de la UFC con menos experiencia, desde la participación de Brock Lesnar.

UFC 287: horarios en el mundo

Chile: 22:00 horas de

Paraguay: 22:00 horas

Bolivia: 22:00 horas

Argentina: 23:00 horas

Uruguay: 23:00 horas

Perú: 21:00 horas

Ecuador: 21:00 horas

Colombia: 21:00 horas

México: 20:00 horas

España: 04:00 horas (domingo)

UFC 287: Cartelera estelar

Título de Peso Medio: Alex Pereira (c) vs. Israel Adesanya

Peso Welter: Gilbert Burns vs. Jorge Masvidal

Peso Gallo: Rob Font vs. Adrián Yanez

Peso Welter: Kevin Holland vs. Santiago Ponzinibbio

Peso Gallo: Raul Rosas Jr. vs. Christian Rodríguez





Es necesario mencionar que la rivalidad entre Adesanya y Pereira nace en el 2016. En aquel año, ambos se enfrentaron en el GLORY of Heroes 1 en China, teniendo al brasileño como el ganador del combate. Un año después, volvieron a verse las caras en GLORY of Heroes 7. En Brasil, Adesanya fue muy agresivo y tuvo al brasileño contra las cuedas. No obstante, en el tercer asalto, el local arremetió con un gran golpe al mentón, el cual sirvió para derrotar al nigeriano.

Ojo, para este combate, Israel Adesanya es el favorito para salir ganador. Según diferentes casas de apuestas, su victoria paga menos que la de Pereira. Por ejemplo, en Betsson, una victoria del antiguo monarca paga 1.87, mientras que la del actual campeón 1.97.





Cuotas del UFC 287: Alex Pereira vs. Israel Adesanya

CASA DE APUESTA ISRAEL ADESANYA ALEX PEREIRA Betsson 1.87 1.97 Te Apuesto 1.67 2.99 Caliente.mx -143 +110