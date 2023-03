Pinedo, de 26 años (récord de 20-5-1), enfrentará al surcoreano Sung Bin Jo (30 años, récord de 10-2) en Las Vegas, en el inicio de la temporada 2023 de la categoría de peso pluma (66 kilos) en PFL, compañía que además otorga un premio de un millón de dólares al peleador que reine en cada división. A puertas de su debut, Depor conversó con el peleador nacional para conocer los detalles de su preparación, y qué espera de la pelea ante un rival asiático con experiencia en la UFC.

Cuenta regresiva para tu pelea en PFL, ¿cómo te has preparado?

Bien, me he preparado muy fuerte. Estoy ya dos meses en Estados Unidos, en un campamento en AKA (American Kickboxing Academy) en California, pero ya me venía preparando desde antes en Perú, en PMAC con el profesor Iván Iberico.Ya estábamos preparándonos para este compromiso. Esperando ahora la pelea.

Tu campamento tuvo dos partes, una en Perú y otra en Estados Unidos?

Yo estaba entrenando en Lima, a pesar de que no tenía pelea fija, pero sabía que iba a pelear por estos meses, por abril. Por eso ya me estaba preparando en Perú, luego vine para acá, coincidió también con la pelea de Enrique [Barzola] y vinimos juntos.

¿Qué tal ha sido la experiencia de entrenar en AKA en California?

Ha sido una experiencia muy buena. El gimnasio es muy bueno, de primer nivel, los entrenadores, muy atentos, la gente también es muy buena, el nivel es muy bueno de todos, los americanos, los rusos, gente de todo el mundo viene a entrenar aquí. Estuve un mes entrenando solo con Enrique, y en marzo vino el profesor Iván, que es de la cabeza del equipo. Vino y me sentí un poco más cómodo, porque él ya me conoce más y estaba listo.

También tuviste la oportunidad de entrenar con un excampeón como Caín Velásquez...

Sí, entrenar con Caín Velásquez ha sido una experiencia muy buena. Caín es muy buena persona, muy buen entrenador también, me ha enseñado muchas cosas en general para la pelea, fue una muy buena experiencia.

Además de Caín, ¿con qué otra figura has tenido la oportunidad de entrenar en AKA?

Con bastante gente, en verdad. Hice sparring con los rusos, con los primos de Khabib Nurmagomedov, con Umar, con Usman también, campeón de Bellator. Con muchos luchadores que están aquí de primer nivel, gente que pelea en organizaciones muy grandes.

Con los primos de Khabib, ¿cómo fueron esos sparrings?.

Fueron duros, los sparrings duros. Son gente que está muy dedicada a entrenar, que están muy enfocadas en sus carreras, pero eso ayudó también.

Te vas a enfrentar al coreano Sung Bin Jo, ¿qué sabes sobre él?

Sé que es un striker. Ha peleado en la UFC también. También tiene experiencia en PFL, pero no sé mucho más. Yo me he preparado fuerte y estoy listo para la pelea.

¿Cómo así se da la oportunidad de estar en PFL?

Yo ya venía viendo todo ese tema con mi manager [Jackson House], viendo la posibilidad de pelear por estos meses. Estábamos viendo el regreso a UFC, pero se me presentó esta oportunidad y no la quise desaprovechar. Él me escribió, me dijo que iba a aceptar la pelea y le dije que estaba bien, y así sucedió. Ya estoy aquí entrenando y ya todos estábamos concentrados para la pelea.

Estar en PFL, que es una compañía importante en Estados Unidos, ¿lo tomas como una revancha por tu paso por la UFC?

No lo veo tanto como una revancha, lo veo más como una oportunidad para demostrar quién soy, mi nivel, cuál es mi equipo, toda la gente que viene trabajando detrás de mí. Lo veo como una pantalla, vamos a pelear ahora en PFL, pero no descarto la posibilidad de regresar a la UFC.

PFL te da la oportunidad de estar en la escena internacional en Estados Unidos y volver a tener un trampolín para seguir en las grandes ligas...

Así es, ahora estoy en PFL, se me presentó la oportunidad, voy a tomar ese millón de dólares y voy a regresar a la UFC, esa es la meta.

PFL tiene un sistema de puntos sistema como un campeonato, ¿te han comentando algo sobre eso?

Sí, el tema es así, pero no hay mucha diferencia, porque uno va a pelear. El que siga ganando va a seguir sumando puntos esa es la idea. Ya me mandaron todas las reglas, pero no me preocupa mucho ese lado.

¿Con cuántas victorias o peleas podrías alcanzar el premio mayor de un millón de dólares?

Sí, me han dicho un aproximado. pero eso creo que varía, creo que son cuatro peleas, si no me equivoco, y la final sería en enero del próximo año. Pelearía tres veces este año y la última el próximo.

Tu pelea ante el coreano, ¿cómo crees que se desarrolle?

Va a ser una pelea muy entretenida más que todo para el público, somos dos strikers, será una pelea muy buena. Mi plan es el mismo en todas las peleas, me siento confiado arriba con mi striking, creo que soy muy superior y el plan es el mismo, solo ajustar un poco de acuerdo al rival, de acuerdo al pelear, ya eso lo hemos ajustado con el profesor Iván.

¿Qué de nuevo vamos a ver de tí?

Van a ver a un Jesús Pinedo más enfocado, más preparado, tengo la confianza al 100% ahora, van a verme con más técnica, con una mentalidad diferente, más maduro. Voy a ir a arrasar en esa pelea y ganarla.

¿Cómo te gustaría acabar esa pelea?

Me gustaría acabarla con un nocaut, pero la verdad no estoy pensando en eso, puede ser nocaut, sumisión, como sea, pero voy a intentar acabar esa pelea desde el principio.





